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У спасателей начался горячий сезон

Следят за ситуацией с земли, с воздуха и из космоса

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МЧС: выжигание сухой растительности опасно У спасателей начался горячий сезон Все больше возгораний сухой травы наблюдается в регионах. Неосторожность при сжигании веток и сухостоя населением ведет к...

Все больше возгораний сухой травы наблюдается в регионах. Неосторожность при сжигании веток и сухостоя населением ведет к уничтожению жилых домов и хозпостроек. В МЧС отмечают: особенно быстро огонь распространяется в ветреную погоду. Спасатели проводят профилактические рейды на приусадебных участках. К этой работе подключаются и администрации районов.Зафиксировать и оперативно потушить возгорание помогают современные видеосистемы, а датчики в центрах управления позволяют следить за распространением огня и вовремя реагировать на ситуацию.