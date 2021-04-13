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МЧС: выжигание сухой растительности опасно

13.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

У спасателей начался  горячий сезон

Все больше возгораний сухой травы наблюдается в регионах. Неосторожность при сжигании веток и сухостоя населением ведет к уничтожению жилых домов и хозпостроек. В МЧС отмечают: особенно быстро огонь распространяется в ветреную погоду. Спасатели проводят профилактические рейды на приусадебных участках. К этой работе подключаются и администрации районов.
 

Следят за ситуацией с земли, с воздуха и из космоса

Зафиксировать и оперативно потушить возгорание  помогают современные видеосистемы, а датчики в центрах управления позволяют следить за распространением огня и вовремя реагировать на ситуацию.

 
 
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У спасателей начался  горячий сезон Все больше возгораний сухой травы наблюдается в регионах. Неосторожность при сжигании веток и сухостоя населением ведет к...
 
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