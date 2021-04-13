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В Мингорисполкоме внесли изменения в решение с санитарными правилами

13.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Для недопущения и минимизации распространения COVID-19 в Мингорисполкоме внесли изменения в решение с санитарными правилами. Культурные и спортивные мероприятия теперь можно проводить при заполняемости зала не более чем на 50 % с использованием только посадочных мест, с рассадкой зрителей не менее 1-1,5 м друг от друга. Речь о концертных залах, театрах, кинотеатрах, цирке, физкультурно-спортивных учреждениях. Реализацию билетов  просят осуществлять с учетом вышеуказанных условий.

 
 
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Для недопущения и минимизации распространения COVID-19 в Мингорисполкоме внесли изменения в решение с санитарными правилами. Культурные и спортивные мероприятия...
 
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