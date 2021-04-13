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Бывшего полковника российского ГРУ депортировали из Беларуси

13.04.2021 13:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российского полковника в отставке Владимира Квачкова депортировали из Беларуси. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала, пишет Reform.


Владимир Квачков. Скриншот видео

Бывший полковник ГРУ Генштаба России в отставке в 2005 году обвинялся в покушении на Анатолия Чубайса, однако был оправдан. В 2013 году он был осужден по обвинениям в организации вооруженного мятежа в России и терроризме. Он вышел на свободу в 2019 году. Квачков известен своими радикальными взглядами. Он называет себя «русским, христианским националистом» и «сторонником русского православного государства».

В видеоролике Квачков рассказывает, что приехал в Минск на конференцию «Русь — единое Отечество». По его словам, она проводилась на базе Республиканского культурно-просветительского центра Управления делами президента. Он представил два доклада: «Русский христианский социализм как основа государственной идеологии Великой, Малой и Белой Руси», «Система народного представительства и волеизъявления триединого русского народа и славян в целом в XXI веке». Его даже наградили грамотой за участие в конференции.

Далее Квачков рассказывает, что перед конференцией первым делом он пошел в Администрацию президента и передал открытое письмо Александру Лукашенко. Полковник в отставке утверждает, что через 24 часа после этого он был депортирован из страны с запретом на въезд в течение 10 лет. Надо отметить, что белорусские правоохранительные органы официально не сообщали о депортации Квачкова.

По словам Квачкова, в письме он изложил предложения о организации избирательного процесса у славянских народов. В частности, он заявил, что существующая избирательная система не отвечает современному моменту, а партийное разделение «подменяет и извращает естественное строение народа». Вместо этого Квачков предложил организовать земские народные советы различных уровней.

 
Теги: Минск
 
 
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Квачков известен своими радикальными взглядами. Он называет себя «русским, христианским националистом» и «сторонником русского православного государства».
 
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