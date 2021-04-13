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Дом под Осиповичами, в который въехала ракетная установка, отремонтировали. Военные и жильцы рассказали, как
13.04.2021 13:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Военные завершили ремонт дома в деревне Моисеевичи Осиповичского района, в который утром 5 апреля
Напомним, 5 апреля, около 10 утра, в дом в деревне Моисеевичи
85-летняя хозяйка дома чудом уцелела, говорят ее дети. Обычно женщина находится как раз в этой части дома, в которую въехала армейская машина. А именно в тот момент она ушла из комнаты. На время ремонта женщина переехала к дочери в Осиповичи.
Ремонт военные
В итоге ремонт сделали за 5 дней — закончили 12 апреля, рассказал TUT.BY Леонид.
Работы выполняли военнослужащие железнодорожной и ракетной бригад. Они полностью устранили повреждения,
— При ударе угол дома незначительно сошел с фундамента. Было применено специальное гидравлическое оборудование для постановки его в исходное положение, — говорится в сообщении Минобороны.
Сын пенсионерки Леонид рассказал, что ремонт военные сделали хорошо — семья оценила его сегодня, 13 апреля, когда привезла Анну Николаевну домой.
— Отремонтировали две стены: заделали брусом, положили прокладку и запенили. В принципе, как мы планировали в итоге сделать ремонт, так военные его и сделали, еще и обоями поклеили комнату и линолеум постелили в качестве бонуса. Сделали под ключ, как говорится. Все четко: четко заехали — четко отремонтировали.
Единственное, Леонид сам отказался, чтобы и печь ремонтировали военные. Он пригласил печника, который ее строил, и тот сказал, что она особо не повреждена. Только в районе потолка есть маленькая трещина, но это некритичный дефект, его он устранит позже, и это не будет стоить дорого. Печь протопили — она работает исправно, однако пока пенсионерка не будет ею пользоваться: для приготовления еды у нее есть газ.
Также страховая компания, в которой застрахована военная техника, в течение 4 недель выплатит компенсацию за нанесенный ущерб. Размер его еще не определили, сказал TUT.BY Леонид.
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Дом под Осиповичами, в который въехала ракетная установка, отремонтировали. Военные и жильцы рассказали, как
«Получилось так, как мы и сами хотели сделать ремонт. Мама довольна - она дома».
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