В Гомеле сына политзаключенной обвиняют «в совершении преступления против безопасности человечества»

Источник материала: Tut.by

СК отчитался , что завершил расследование дела в отношении 26-летнего гомельчанина. Речь идет о сыне политзаключенной Татьяны Каневской, сообщают «Сильные новости».





Как сообщили в СК, 27 декабря парень разместил в районном телеграм-канале комментарий. Он писал о том, что узнал о недавних похоронах своего армейского друга, которого якобы застрелили в Лиде милиционеры. В своем сообщении он призывал мстить сотрудникам ОМОНа и их семьям. Позже этот телеграм-канал суд признал экстремистским.

В Следственном комитете сообщили, что «погибший» друг на самом деле жив.

Спустя месяц, 28 января, парня задержали, поместили под стражу и возбудили уголовное дело «за разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды».

Его обвиняют «в совершении преступления против безопасности человечества». Уголовное дело передано прокурору для дальнейшего направления в суд.

Напомним, мать парня, Татьяна Каневская, уже семь месяцев находится под стражей. Гомеле за «подготовку к захвату зданий госорганов» судят членов инициативной группы Тихановской">Вчера над ней прошел первый суд. Женщину обвиняют в массовых беспорядках и подготовке к захвату административных зданий в Гомеле. На первое судебное заседание допустили только родственников и журналистов госСМИ.