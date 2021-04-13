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В Гомеле сына политзаключенной обвиняют «в совершении преступления против безопасности человечества»
13.04.2021 13:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
СК
Как сообщили в СК, 27 декабря парень разместил в районном телеграм-канале комментарий. Он писал о том, что узнал о недавних похоронах своего армейского друга, которого якобы застрелили в Лиде милиционеры. В своем сообщении он призывал мстить сотрудникам ОМОНа и их семьям. Позже этот телеграм-канал суд признал экстремистским.
В Следственном комитете сообщили, что «погибший» друг на самом деле жив.
Спустя месяц, 28 января, парня задержали, поместили под стражу и возбудили уголовное дело «за разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды».
Его обвиняют «в совершении преступления против безопасности человечества». Уголовное дело передано прокурору для дальнейшего направления в суд.
Напомним, мать парня, Татьяна Каневская, уже семь месяцев находится под стражей. Гомеле за «подготовку к захвату зданий госорганов» судят членов инициативной группы Тихановской">Вчера над ней прошел первый суд. Женщину обвиняют в массовых беспорядках и подготовке к захвату административных зданий в Гомеле. На первое судебное заседание допустили только родственников и журналистов госСМИ.
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В Гомеле сына политзаключенной обвиняют «в совершении преступления против безопасности человечества»
Речь идет о сыне политзаключенной Татьяны Каневской.
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