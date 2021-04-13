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В Гродно на месяц закрывают перекресток проспекта Купалы и улицы Южной. Автобусы поедут по-другому

13.04.2021 14:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно с 20 апреля до 19 мая временно закрывается для движения перекресток проспекта Янки Купалы и улицы Южной. На это время будут изменены маршруты движения автобусов № 38, 44 и 59, сообщает горисполком.


Фото: vgr.by

Закрыт перекресток проспекта Янки Купалы и улицы Южной будет с 10.00 20 апреля до полуночи 19 мая. Маршруты автобусов на это время будут выглядеть так:

  • маршрут № 38 «Колбасино — Улица Молодая» в прямом направлении: остановка «Колбасино» — остановка «Городская больница № 4» (без изменений), далее: проспект Янки Купалы — ул. Кабяка — ул. Химиков — ул. Южная — шоссе Индурское — проспект Янки Купалы — ул. Главная и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении.
  • маршрут № 44 «Вишневец — Фолюш», в прямом направлении без изменений. В обратном направлении: остановка «Фолюш» — остановка «Городская больница № 4» (без изменений), далее: проспект Янки Купалы — ул. Кабяка — ул. Химиков — остановка «Вишневец»;
  • маршрут № 59 «Заболоть — Рынок «Южный», в прямом направлении: остановка «Заболоть» — «Городская больница № 4» (без изменений), далее: проспект Янки Купалы — ул. Кабяка — ул. Химиков — ул. Южная и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении.

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно с 20 апреля до 19 мая временно закрывается для движения перекресток проспекта Янки Купалы и улицы Южной. На это время будут изменены маршруты движения...
 
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