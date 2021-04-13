|
В Гродно на месяц закрывают перекресток проспекта Купалы и улицы Южной. Автобусы поедут по-другому
13.04.2021 14:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно с 20 апреля до 19 мая временно закрывается для движения перекресток проспекта Янки Купалы и улицы Южной. На это время будут изменены маршруты движения автобусов № 38, 44 и 59,
Закрыт перекресток проспекта Янки Купалы и улицы Южной будет с 10.00 20 апреля до полуночи 19 мая. Маршруты автобусов на это время будут выглядеть так:
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно с 20 апреля до 19 мая временно закрывается для движения перекресток проспекта Янки Купалы и улицы Южной. На это время будут изменены маршруты движения...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)