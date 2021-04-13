В Минске ищут 13-летнего мальчика. Вечером он ушел из школы в неизвестном направлении и пропал

Источник материала: Tut.by

В Минске ищут 13-летнего мальчика. 12 апреля он ушел из школы в неизвестном направлении, и до сих пор о нем ничего не известно. Подробности сообщает телеграм-канал «Разыскивает милиция».



Фото: телеграм-канал «Разыскивает милиция»

12 апреля 13-летний Антон Валерьевич Повколас примерно в 18 часов ушел из школы в неизвестном направлении. На вид ему 13 лет, рост около 152 см, плотного телосложения, со светлыми волосами и карими глазами. Парень был одет в голубую куртку с черными вставками, синие брюки, темно-синие туфли, также у него был сиреневый портфель.

Особая примета: заикается.

Если вам известно местонахождение подростка на фото, просьба сообщить во Фрунзенское РУВД Минска: 8 (017) 207-67-67; 8 (029) 391-97-90; 8 (025) 956-22-25; 102.