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В Минске ищут 13-летнего мальчика. Вечером он ушел из школы в неизвестном направлении и пропал

13.04.2021 14:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске ищут 13-летнего мальчика. 12 апреля он ушел из школы в неизвестном направлении, и до сих пор о нем ничего не известно. Подробности сообщает телеграм-канал «Разыскивает милиция».


Фото: телеграм-канал «Разыскивает милиция»

12 апреля 13-летний Антон Валерьевич Повколас примерно в 18 часов ушел из школы в неизвестном направлении. На вид ему 13 лет, рост около 152 см, плотного телосложения, со светлыми волосами и карими глазами. Парень был одет в голубую куртку с черными вставками, синие брюки, темно-синие туфли, также у него был сиреневый портфель.

Особая примета: заикается.

Если вам известно местонахождение подростка на фото, просьба сообщить во Фрунзенское РУВД Минска: 8 (017) 207-67-67; 8 (029) 391-97-90; 8 (025) 956-22-25; 102.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске ищут 13-летнего мальчика. 12 апреля он ушел из школы в неизвестном направлении, и до сих пор о нем ничего не известно. Подробности сообщает телеграм-канал...
 
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