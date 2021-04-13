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Учащиеся Минского кадетского училища посетили 5-ю бригаду спецназначения в Марьиной Горке
13.04.2021 14:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПоказательные занятия по огневой подготовке, а также знакомство с образцами военной техники и оружием. Учащиеся Минского областного кадетского училища посетили сегодня 5-ю бригаду спецназначения в Марьиной Горке. Около сорока кадетов увидели быт солдат в казармах, побывали в музее истории войсковой части и, конечно, вспомнили тех, кто ценой жизни подарил нам мирное небо. Памятное мероприятие прошло на Аллее воинской славы: к Вечному огню возложили цветы.
Подобные выездные экскурсии - это не просто профориентация, а знакомство с историей и достижениями родной страныНедавно кадеты посетили мемориальный комплекс "Хатынь" и Курган Славы, Несвижский и Мирский замки.
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Показательные занятия по огневой подготовке, а также знакомство с образцами военной техники и оружием. Учащиеся Минского областного кадетского училища посетили...
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