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Мотопатрули начинают мониторинг на столичных магистралях

13.04.2021 14:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Обеспечить дорожную безопасность. Мотопатрули - спецподразделение ГАИ - начинают мониторинг на столичных магистралях. На байки установлены проблесковые маячки, есть звуковая сигнализация. Мотоциклы  более маневренны, чем автомобили, а значит в случае чего быстрее преодолеют затор и прибудут к месту аварии. Но основная задача таких экипажей - выявление и пресечение нарушений на дороге. 

Надежда Косилко, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома: "В связи с благоприятными погодными условиями на дорогах города появляются двухколесные транспортные средства. Зачастую о безопасности меньше всего думают мотоциклисты. Они грешат превышением скорости, несоблюдением дистанции, легкомысленными обгонами и пренебрежением правилами проезда перекрестка. Наряду с дисциплиной решающим условием езды на мотоцикле является мастерство водителя. Бывают аварии, в которых мотоциклисты попадают без участия других транспортных средств". 

В этих случаях водители элементарно не справляются с управлением. С конца марта такой же мотопатруль вывело на дороги страны спецподразделение "Стрела". Отметим, в этом году в Минске произошли уже две аварии с участием мотоциклистов. В одном из случаев байкер погиб.

 
Теги: Минск
 
 
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Обеспечить дорожную безопасность. Мотопатрули - спецподразделение ГАИ - начинают мониторинг на столичных магистралях. На байки установлены проблесковые маячки,...
 
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