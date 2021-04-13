«Бродяги» из Бреста бежали от «уголовки» в Польшу: было нелегко, но теперь неплохо зарабатывают на игрушках

Источник материала: Tut.by

Помните «провинциальных бродяг» Диму Левчука и Аню Бегаль? Позапрошлой зимой они три месяца путешествовали по Южной Америке : ездили зайцами в товарняке, пересекли пустыню, прошли 100 километров по Амазонке на самодельной лодке из смолы и досок, поднялись на вулкан-шеститысячник — и все это за 1000 долларов на двоих. Прошлую зиму Дима и Аня тоже провели не в Беларуси, но повод был уже другой. После событий августа брестчане вынужденно покинули страну и поселились на польском хуторе недалеко от Варшавы. Первое время, говорят, еле сводили концы с концами, а теперь работают сами на себя: делают игрушки из дерева и продают их по всему миру.



Фото: @wood_every_day

Из Беларуси Дима и Аня уехали в октябре прошлого года. Решение приняли спонтанно — после того, как 15 октября Аню задержали по «уголовке» — по подозрению в участии в августовских массовых беспорядках.

— Аню задержали с сестрой. Им показывали видосы, где якобы они на августовских протестах, потом отправили на "сутки" в изолятор. Потом отпустили, — рассказал Дима.

Ане предъявили обвинение по ч. 2 ст. 293 УК, она вышла под подписку о невыезде. Дима в день задержания подруги уехал в Украину, и Аня поехала вслед за ним.

— В Украине мы получили польскую гуманитарную визу и в конце октября выехали в Польшу.

Дима подчеркивает: его не задерживали ни по «административке», ни по «уголовке». Тем не менее его фамилия и данные Ани появились в опубликованном в одном из провластных телеграм-каналов «списке анархистов, обвиняемых в создании преступной организации и участии в ней».

«Предлагали зарплату в 11−12 злотых [около 8 рублей] в час»

В Польше путешественники отсиделись на карантине. Время изоляции проводили в поисках работы. Ане, которая в Бресте работала в салоне красоты, что-то сразу найти было сложно, а вот Дима сразу откликнулся на вакансию электрика.

— После карантина в первый день пошел на работу. Предприятие под Варшавой, в километрах 25 от того места, где мы жили. Платили 18 злотых [около 12 рублей] в час. Напрямую общественным транспортом туда не доедешь. Нужно было ехать пару километров на поезде, а дальше — на велосипеде. Платить за проезд не хотелось, поэтому сразу поехал на велике. Встал в 5 утра, поехал на работу, 10 часов отработал, потом назад. Приехал где-то около 20.00 и подумал: «Жесть. Больше туда не пойду».

Дима с Аней продолжали искать работу самостоятельно, но вариантов было немного.

— Там много рекламы украинских агентств, которые трудоустраивают на заводы и промышленные предприятия. Низкоквалифицированным работникам предлагали зарплату по 11−12 злотых [около 8 рублей] в час. Рабочий день по 12 часов, шесть дней в неделю. Электриком на таких условиях можно было трудоустроиться за 17−18 злотых [около 12 рублей] в час. В принципе, на эти деньги можно жить нормально, но ты там не сидишь, не куришь — с утра до вечера вкалываешь. Местные на таких условиях не работают, приезжают рабочие из Беларуси и Украины, пару месяцев вкалывают и уезжают домой.



Селфи в товарняке во время путешествия по Южной Америке. Фото: «Провинциальные бродяги»

«Начали тут игрушки делать, стали нормально зарабатывать»

Первое время брестчане думали, что их вынужденный отъезд — временный, и собирались вернуться в Беларусь, но когда поняли, что политический кризис затянулся, подали документы на получение международной защиты. Ехать в лагерь для беженцев они отказались и искали жилье самостоятельно.

С крышей над головой помогли знакомые поляки. У друга брестчан был родительский дом на хуторе недалеко от Варшавы. Он им предложил там пожить. Отопление печное, газ — в баллонах. Автобус в такую глушь не ходит, до ближайшего магазина километров пять. Кому-то такие условия показались бы неприемлемыми, но Дима с Аней — люди «закаленные»: где они только не жили во время своих путешествий. Польский хутор — далеко не самый худший вариант.



Хутор, на котором поселились Дима и Аня. Фото: t.me/provincialnybradaga

— Еще в Беларуси мы с Аней занимались деревянными игрушками, был свой аккаунт в инстаграме. Когда поняли, что с работой все сложно, решили в Польше воскресить хобби. На последние деньги купили станок и доску за 20 долларов — супердорого по польским меркам, — но тогда уже не было сил искать вариант подешевле. Начали делать игрушки, появились первые заказы. Через неделю купили еще шлифовальный станок, рубанок, дрель. Тут как раз предложили переехать в дом на хуторе — им нужен был кто-то, кто смог бы зимой за домом приглядывать. Мы переехали, начали тут игрушки делать, стали нормально зарабатывать. В итоге друзья разрешили нам в этом доме остаться, — делится Дима.

Сейчас изготовление деревянных сувениров, игрушек, мозаик, предметов интерьера для Димы и Ани — основной источник заработка. Клиенты их находят через группу в инстаграме, интернет-магазин продвигали с помощью таргетированной рекламы. На группу подписано более 5 тысяч пользователей. Немного, но и этого хватает, говорит Дима.

Работают брестчане в мастерской по 6−8 часов в день практически без выходных. В месяц делают около 150 игрушек. Цена зависит от материала, сложности работы, потраченного времени. В среднем за одну игрушку просят 60 злотых [около 40 рублей]. С заказов на двоих в месяц выходит около 2 тысяч долларов.

— Нам этих денег хватает, в Бресте в клубе юных моряков я получал намного меньше — рублей 500, — говорит Дима. — Не шикуем, но кое-что удается даже откладывать. Недавно квадрокоптер себе купили.

Заказы приходят со всего мира, но большинство клиентов — из Польши. Готовый товар заказчикам ребята отправляют через почтоматы. До ближайшего приходится ехать около 5 километров.

За работой Аня и Дима коротают время до получения международной защиты. Документы они подали 3 месяца назад — и уже прошли собеседования.

— Пока будем здесь заниматься игрушками. Потом, может, купим дом на колесах и поедем путешествовать по Европе. Инструменты есть, а работать мы любим из любой точки, — рассказывает Дима. — Конечно, хотелось бы вернуться в Беларусь, но считаем, что пока для нас это небезопасно.