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В Борисове санслужба закрыла футбольное поле местной спортшколы. Власти ищут альтернативу
13.04.2021 15:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Борисове санслужба закрыла поле местной детской футбольной школы — единственный подобный объект в городе. Областные власти теперь ищут, где смогут заниматься юные спортсмены.
Как
Директор ДЮСШ-2 Екатерина Жебровская
— В прошлом году мы разбирали старый автобус, и нам в рекомендациях написали: убрать металлолом. Все. Больше никаких требований не было. А в этом году не понравилось, что по санитарным нормам у нас мусорные контейнеры с биотуалетами не там стоят. Хотя они 12 лет там стоят. Также не понравилось, что нет горячей воды, нет стационарных туалетов. Все не понравилось. Написали на три листа бумагу, — сообщила директор.
Она подтвердила, что поле закрыли на ближайшие два года, за которые нужно будет устранить имеющиеся нарушения. Жебровская отметила, что с проверкой в спортшколу приходили 30 марта, а уже 1 апреля по телефону ее обязали закрыть футбольное поле, не предоставив какой-либо отсрочки, хотя директор просила дать неделю на перераспределение занятий для сохранения непрерывности тренировочного процесса.
Изданию «Млын» директор ДЮСШ-2
Начальник главного управления спорта и туризма Минского облисполкома Евгений Булойчик заявил изданию, что тренировки у юных футболистов вновь начнутся в течение недели — для этого уже прорабатываются различные варианты.
— Развитие футбола в Борисове на особом контроле. Во-первых, сейчас отрабатывается взаимодействие с футбольным клубом «БАТЭ». Во-вторых, рассматривается возможность проведения учебно-тренировочного процесса на базе «Дудинка». Эта база «БАТЭ», и в ближайшее время она будет передана нам. И те вопросы, которые были подняты на имеющемся футбольном поле ДЮСШ-2, — уже практически сняты. Скажу больше, в Борисове материальная база будет укрепляться. АБФФ передано новое футбольное покрытие. Сейчас решаем — перекладывать его на уже существующем стадионе ДЮСШ-2, либо делать новую тренировочную площадку в другом месте, — сообщил чиновник.
Год назад «Прессбол»
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Закрытая на два года площадка - единственное место, где юные футболисты могли осуществлять тренировочный процесс.
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