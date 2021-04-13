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В Борисове санслужба закрыла футбольное поле местной спортшколы. Власти ищут альтернативу

13.04.2021 15:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Борисове санслужба закрыла поле местной детской футбольной школы — единственный подобный объект в городе. Областные власти теперь ищут, где смогут заниматься юные спортсмены.


Фото: группа Вконтакте "Родны футбол. Футбол Беларусі"

Как сообщалось ранее в группе Вконтакте «Родны футбол», проблемы с полем возникли у детско-юношеской спортивной школы №2 Борисова, где около половины учащихся занимается футболом (учреждение также специализируется на баскетболе и настольном теннисе). Как утверждалось, местная санслужба до 2023 года закрыла футбольное поле, на котором тренировалось не менее 250 детей и которое было единственной подобной площадкой в городе. Якобы проверка пришла из-за того, что кто-то из местных жителей написал жалобу.

Директор ДЮСШ-2 Екатерина Жебровская рассказала «Трибуне», что санитарная служба посетила учреждение в рамках мониторинга спортивных учреждений, который проводился и в предыдущие годы.

— В прошлом году мы разбирали старый автобус, и нам в рекомендациях написали: убрать металлолом. Все. Больше никаких требований не было. А в этом году не понравилось, что по санитарным нормам у нас мусорные контейнеры с биотуалетами не там стоят. Хотя они 12 лет там стоят. Также не понравилось, что нет горячей воды, нет стационарных туалетов. Все не понравилось. Написали на три листа бумагу, — сообщила директор.

Она подтвердила, что поле закрыли на ближайшие два года, за которые нужно будет устранить имеющиеся нарушения. Жебровская отметила, что с проверкой в спортшколу приходили 30 марта, а уже 1 апреля по телефону ее обязали закрыть футбольное поле, не предоставив какой-либо отсрочки, хотя директор просила дать неделю на перераспределение занятий для сохранения непрерывности тренировочного процесса.

Изданию «Млын» директор ДЮСШ-2 рассказала, что сейчас сотрудники решают возникшие вопросы и в данный момент занимаются контейнерной площадкой, которая по действующим нормам должна находиться как минимум за 20 метров от раздевалок.

Начальник главного управления спорта и туризма Минского облисполкома Евгений Булойчик заявил изданию, что тренировки у юных футболистов вновь начнутся в течение недели — для этого уже прорабатываются различные варианты.

— Развитие футбола в Борисове на особом контроле. Во-первых, сейчас отрабатывается взаимодействие с футбольным клубом «БАТЭ». Во-вторых, рассматривается возможность проведения учебно-тренировочного процесса на базе «Дудинка». Эта база «БАТЭ», и в ближайшее время она будет передана нам. И те вопросы, которые были подняты на имеющемся футбольном поле ДЮСШ-2, — уже практически сняты. Скажу больше, в Борисове материальная база будет укрепляться. АБФФ передано новое футбольное покрытие. Сейчас решаем — перекладывать его на уже существующем стадионе ДЮСШ-2, либо делать новую тренировочную площадку в другом месте, — сообщил чиновник.

Год назад «Прессбол» сообщал, что на реконструкцию футбольного поля ДЮСШ-2, согласно тендеру на сайте госзакупок, из местного бюджета планировалось выделить более 3,8 миллиона рублей. В сентябре конкурсная комиссия выбрала победителя, который должен был завершить работы к концу февраля нынешнего года. Однако вскоре госзакупка была отменена — в связи с отсутствием финансирования.

 
 
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Закрытая на два года площадка - единственное место, где юные футболисты могли осуществлять тренировочный процесс.
 
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