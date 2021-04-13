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3 года получил предприниматель из Бреста за угрозы в соцсетях, которые он написал и через 10 минут удалил

13.04.2021 16:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

13 апреля в Минске огласили приговор 31-летнему парикмахеру из Бреста Андрею Саченко, который обвинялся в распространении сообщений с угрозами в адрес силовиков, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

По версии обвинения, в августе и сентябре во «ВКонтакте» брестчанин написал сообщения с угрозами двоим сотрудникам ОМОНа — Виктору Кравчуку и Руслану Ковальчуку, а также родителям военного Дениса Патрушева и преподавателю МГЛУ Игорю Пучене.

Суд признал его виновным по ст. 364 и 366 УК — за угрозы насилием сотрудникам милиции и должностному лицу. Андрею Саченко назначили три года лишения свободы в колонии общего режима. Его также обязали возместить одному из потерпевших 2 тысячи рублей морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, обвиняемый рассказал в суде, что 11 августа его брата задержали в кафе, с матерью грубо обошлись в РОВД, она волновалась, так как никто не говорил ей, где сын. Поэтому когда появился интернет, он на эмоциях написал комментарии. Но сообщил, что в течение 5−10 минут удалил их, а потом — и аккаунт во «ВКонтакте».

Его задержали шестого января в Бресте и привезли в Первомайское РУВД в Минске.

Он полностью признал вину по обеим статьям, из СИЗО присылал потерпевшим письма с извинениями. В суде Саченко отметил, что ему «крайне стыдно за присланные сообщения».

«Я понимаю, что сообщения могли быть восприняты как реальные угрозы, но я и не думал совершать никаких реальных действий. Цели у меня не было — были эмоции», — отметил он.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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