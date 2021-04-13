«Нашай Ніве» дали штраф за незаконную предпринимательскую деятельность, доход от которой - ноль рублей

Источник материала: Tut.by

«Наша Ніва» получила крупный штраф за незаконную предпринимательскую деятельность — при этом доход от нее составил ноль рублей. Об этом рассказало само издание.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Как пояснила «Наша Ніва», дважды в год ресурс обязан выпускать несколько бумажных экземпляров издания — они направляются в различные ведомства, в том числе в Министерство информации, как того требует закон. Других печатных экземпляров интернет-издания где бы то ни было не имеется.

Ранее Министерство информации направило в адрес Министерства по налогам и сборам просьбу провести проверку «Нашай Нівы», в результате которой было выявлено нарушение. Как оказалось, ЧИУП «Сородичи», которое было основателем издания и владельцем домена nn.by, печатало бумажные версии интернет-газеты без лицензии на полиграфическую деятельность. При этом речь идет о 20 экземплярах в формате А3, стоимость которых была оценена в 28 рублей 68 копеек. Однако по закону для начала административного процесса стоимость предмета правонарушения должна превышать 40 базовых величин (1160 рублей).

В итоге налоговые органы признали предметом правонарушения также и технику, с помощью которой напечатали бумажные экземпляры — 21-летний принтер и 8-летний ноутбук. Стоимость принтера оценивалась исходя из найденного в интернете аналога с другим функционалом и от иного производителя. А ноутбук, как пишет издание, нашли в интернет-каталоге, где была указана цена — правда, там содержится информация, что такого товара нет в продаже.

На процессе в экономическом суде столицы судья безуспешно пытался выяснить у истцов — представителей налоговой службы, почему они решили признать технику наряду с печатной продукцией предметом административного правонарушения, а не средством ее изготовления. Также не было выявлено никакого дохода, полученного от распространения экземпляров издания, ведь их отправляли в различные госструктуры бесплатно.

Однако в итоге суд все же признал ЧИУП «Сородичи» виновным и назначил в качестве наказания штраф в размере 8700 рублей (300 базовых величин).