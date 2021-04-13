Минздрав Беларуси временно запретил ввозить и продавать некоторые продукты Nivea

Главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко подписал постановление о временном запрете на ввоз и реализацию некоторых продуктов компании Nivea в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в своем телеграм-канале.

В Министерстве здравоохранения пояснили, что запрет вызван рядом нарушений, касающихся продажи данной продукции без документов, удостоверяющих качество и безопасность, несоблюдением ее срока годности и отсутствием производственного контроля в отношении реализуемой парфюмерно-косметической продукции

Помимо этого компания Nivea нарушила требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» в части маркировки.

Маркировка некоторых товаров не содержит информацию об организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя, или название продукции не соответствует ее составу.

«В общей сложности санитарно-эпидемиологической службой Беларуси приостановлена (запрещена) реализация почти 3 тыс. единиц товара парфюмерно-косметической продукции различных производителей», - заявили в Минздраве.

Что говорят продавцы

Не все продавцы в курсе сложившейся ситуации. В одной из торговых сетей сообщили TUT.by, что не получали еще никаких указаний относительно данного бренда.

«Нет, никаких писем относительно продукции Nivea нам не приходило. Все на полках как и раньше», - говорят в столичном магазинов.

Сотрудница центра гигиены и эпидемиологии одного из райцентров в Гродненской области рассказала, что они пока что ищут только продукцию с истекшим сроком годности, «преимущественно импортную, конечно же».

«Но от Nivea пока что отстали, потому что пробы этой продукции хорошие по результатам исследований. Такое письмо нам не поступало. Если придет, значит мы будем выходить в торговые объекты и искать среди товаров эти средства из списка. Но к этому моменту партии могут поменяться и все уже будет в норме», - продолжила она.

Office Life, ссылаясь на источники в одной из крупных розничных сетей Беларуси, пишут , что по требованиям санитарных служб с полок убирают 39 позиций продуктов Nivea.

Напомни, компания Nivea, один из основных спонсоров Чемпионата мира по хоккею 2021 года, отказала в финансировании мероприятия, если бы чемпионат проходил в Минске.