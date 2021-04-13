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Назначен новый прокурор Минской области

13.04.2021 17:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 апр – Sputnik. Генеральный прокурор Андрей Швед представил коллективу прокурора Минской области Юрия Щетько, сообщили в главном надзорном ведомстве.

Это не первое кадровое решение в органах прокуратуры на региональном уровне: недавно был назначен новый прокурор Витебской области – им стал Игорь Украинец.

Во вторник генпрокурор Андрей Швед поблагодарил за службу в должности прокурора Минской области Сергея Хмарука, пожелал ему успехов на посту своего заместителя.

Представляя Щетько в должности, он охарактеризовал его как грамотного и ответственного руководителя.

"За время службы на различных должностях в органах прокуратуры, Следственного комитета, возглавляя управление Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Витебской области, Юрий Анатольевич проявил себя с лучшей стороны: как человек абсолютно преданный государству, присяге, долгу и своему делу", – приводит слова Шведа служба информации прокуратуры Минской области.

Юрий Щетько родился в деревне Орехово Витебского района. В 2005 году он окончил Международный институт трудовых и социальных отношений по специальности "Правоведение". До 2008 года работал следователем по важнейшим делам следственного отдела прокуратуры Витебской области, потом в Генеральной прокуратуре, УСК по Витебской области, с июля 2013 года по апрель 2021 года – начальником управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области.

 
Теги: Минск
 
 
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Бывший прокурор столичной области Сергей Хмарук пошел на повышение и стал заместителем генпрокурора.
 
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