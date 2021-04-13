Заместителем генпрокурора стал прокурор Минской области

Источник материала: Tut.by

В прокуратуре произошли кадровые перестановки. Об этом стало известно благодаря тому, что 13 апреля генпрокурор представил нового прокурора Минской области. Его предшественник, Сергей Хмарук, пошел на повышение.



Сергей Хмарук и Юрий Щетько

Генеральный прокурор Андрей Швед, представляя прокурора Минской области Юрия Щетько, поблагодарил за службу в данной должности Сергея Хмарука, пожелал ему успехов на посту заместителя генпрокурора.

Как следует из данных на сайте ведомства, Сергей Хмарук, ранее занимавший пост прокурора Минской области, 8 апреля был назначен заместителем генпрокурора.

Он занял вакансию, образовавшуюся после ухода Дмитрия Горы с должности замгенпрокурора на пост председателя Следственного комитета.

Юрий Щетько, ставший прокурором Минской области, последние восемь лет был начальником управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области.