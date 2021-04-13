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Заместителем генпрокурора стал прокурор Минской области
13.04.2021 18:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В прокуратуре произошли кадровые перестановки. Об этом стало известно благодаря тому, что 13 апреля генпрокурор
Генеральный прокурор Андрей Швед, представляя прокурора Минской области Юрия Щетько, поблагодарил за службу в данной должности Сергея Хмарука, пожелал ему успехов на посту заместителя генпрокурора.
Как следует из данных на
Он занял вакансию, образовавшуюся
Юрий Щетько, ставший прокурором Минской области, последние восемь лет был начальником управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области.
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Генеральный прокурор Андрей Швед, представляя прокурора Минской области Юрия Щетько, поблагодарил за службу в данной должности Сергея Хмарука, пожелал ему...
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