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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МЧС: выжигание сухой растительности опасно Все больше случаев возгорания сухой растительности фиксируют спасатели Минской области. Одно из последних происшествий - в Смолевичском районе. Там горела...

Все больше случаев возгорания сухой растительности фиксируют спасатели Минской области.Одно из последних происшествий - в Смолевичском районе. Там горела трава на площади 50 квадратов. Во время самостоятельного тушения пострадал пенсионер. Бригада скорой помощи доставила его в больницу. А возгорание растительности локализовала подразделение МЧС.Спасатели во время профилактических рейдов по приусадебным участкам напоминают: выжигание сухой растительности запрещено и опасно для жизни. Неосторожность ведет к уничтожению жилых домов и хозяйственных построек. В МЧС отмечают: особенно быстро огонь распространяется в ветреную погоду.Следят за ситуацией с земли, с воздуха и с космоса. Зафиксировать и оперативно потушить возгорание помогают современные видеосистемы, а датчики в центрах управления позволяют следить за распространением огня и вовремя реагировать на ситуацию.