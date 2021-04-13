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МЧС: выжигание сухой растительности опасно
13.04.2021 18:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВсе больше случаев возгорания сухой растительности фиксируют спасатели Минской области.
Одно из последних происшествий - в Смолевичском районе. Там горела трава на площади 50 квадратов. Во время самостоятельного тушения пострадал пенсионер. Бригада скорой помощи доставила его в больницу. А возгорание растительности локализовала подразделение МЧС.
Спасатели во время профилактических рейдов по приусадебным участкам напоминают: выжигание сухой растительности запрещено и опасно для жизни. Неосторожность ведет к уничтожению жилых домов и хозяйственных построек. В МЧС отмечают: особенно быстро огонь распространяется в ветреную погоду.
Следят за ситуацией с земли, с воздуха и с космоса. Зафиксировать и оперативно потушить возгорание помогают современные видеосистемы, а датчики в центрах управления позволяют следить за распространением огня и вовремя реагировать на ситуацию.
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Все больше случаев возгорания сухой растительности фиксируют спасатели Минской области. Одно из последних происшествий - в Смолевичском районе. Там горела...
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