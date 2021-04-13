﻿ У мусульман начался священный месяц Рамадан. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

У мусульман начался священный месяц Рамадан

13.04.2021 18:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

У мусульман всего мира наступил Рамадан. Священный месяц начался накануне с заходом солнца и будет длиться практически до середины мая. В сакральном месте ислама - Мекке - паломники совершают традиционный обход Каабы. Обычно в процессии одновременно участвуют тысячи человек, однако из-за пандемии проход на территорию заповедной мечети разрешен только ограниченному числу верующих.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У мусульман всего мира наступил Рамадан. Священный месяц начался накануне с заходом солнца и будет длиться практически до середины мая. В сакральном месте ислама -...
 
Новости дня
Новости общества
 
Молодежную политику и взаимодействие с молодежными организациями обсудили в Палате представителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by