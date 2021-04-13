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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У мусульман начался священный месяц Рамадан У мусульман всего мира наступил Рамадан. Священный месяц начался накануне с заходом солнца и будет длиться практически до середины мая. В сакральном месте ислама -...

У мусульман всего мира наступил Рамадан. Священный месяц начался накануне с заходом солнца и будет длиться практически до середины мая. В сакральном месте ислама - Мекке - паломники совершают традиционный обход Каабы. Обычно в процессии одновременно участвуют тысячи человек, однако из-за пандемии проход на территорию заповедной мечети разрешен только ограниченному числу верующих.