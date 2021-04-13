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Молодежную политику и взаимодействие с молодежными организациями обсудили в Палате представителей

13.04.2021 18:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Круглый стол организовал Белорусский союз женщин. Его участницы, а также парламентарии пообщались с представителями 24 молодежных организаций. Такие инициативы - важный ресурс в достижении целей развития любого демократического государства. 

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Творческий потенциал молодежи и женщин - это очень серьезный сплав, который будет серьезным успехом для решения важных проблем. Вообще гражданская инициатива - это важнейший ресурс для формирования устойчивого развития демократического общества, а консолидация конструктивных сил - это, безусловно, магистральное направление развития демократических институтов".

Белорусский союз женщин в преддверии 80-летия начала Великой Отечественной войны объявляет акцию "Я, мы помним!". Она будет проводиться как очно, так и виртуально, чтобы привлечь больше внимания к наследию Великой Победы.

 
 
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Круглый стол организовал Белорусский союз женщин. Его участницы, а также парламентарии пообщались с представителями 24 молодежных организаций. Такие инициативы -...
 
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