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Молодежную политику и взаимодействие с молодежными организациями обсудили в Палате представителей
13.04.2021 18:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКруглый стол организовал Белорусский союз женщин. Его участницы, а также парламентарии пообщались с представителями 24 молодежных организаций. Такие инициативы - важный ресурс в достижении целей развития любого демократического государства.
Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Творческий потенциал молодежи и женщин - это очень серьезный сплав, который будет серьезным успехом для решения важных проблем. Вообще гражданская инициатива - это важнейший ресурс для формирования устойчивого развития демократического общества, а консолидация конструктивных сил - это, безусловно, магистральное направление развития демократических институтов".
Белорусский союз женщин в преддверии 80-летия начала Великой Отечественной войны объявляет акцию "Я, мы помним!". Она будет проводиться как очно, так и виртуально, чтобы привлечь больше внимания к наследию Великой Победы.
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Круглый стол организовал Белорусский союз женщин. Его участницы, а также парламентарии пообщались с представителями 24 молодежных организаций. Такие инициативы -...
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