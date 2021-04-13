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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Молодежную политику и взаимодействие с молодежными организациями обсудили в Палате представителей Круглый стол организовал Белорусский союз женщин. Его участницы, а также парламентарии пообщались с представителями 24 молодежных организаций. Такие инициативы -...

Круглый стол организовал Белорусский союз женщин. Его участницы, а также парламентарии пообщались с представителями 24 молодежных организаций. Такие инициативы - важный ресурс в достижении целей развития любого демократического государства.Белорусский союз женщин в преддверии 80-летия начала Великой Отечественной войны объявляет акцию "Я, мы помним!". Она будет проводиться как очно, так и виртуально, чтобы привлечь больше внимания к наследию Великой Победы.