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Светлана Жигимонт о "дамской самоотверженности" на женских маршах

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Светлана Жигимонт - гостья программы "Скажинемолчи" Как акции протеста видит незамыленный взгляд, который может достоверно перенести историю на полотно? В студии проекта "Скажинемолчи" автор нашумевшей картины...

Как акции протеста видит незамыленный взгляд, который может достоверно перенести историю на полотно? В студии проекта "" автор нашумевшей картины "Женский марш" Светлана Жигимонт поделилась мнением об августовских событиях. Художник-реалист обозначила свою гражданскую позицию и высказалась относительно "женской самоотверженности" на акциях.Полная версиядоступна на официальном. Подписывайтесь и напроекта "Скажинемолчи" - там можно задать вопросы и предложить интересующие вас темы для обсуждения.