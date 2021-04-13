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Светлана Жигимонт - гостья программы "Скажинемолчи"
13.04.2021 18:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКак акции протеста видит незамыленный взгляд, который может достоверно перенести историю на полотно? В студии проекта "
Светлана Жигимонт о "дамской самоотверженности" на женских маршахСветлана Жигимонт, художник: "Почему женский марш? Я так подумала, а вообще-то, я ничего мужского в этой недореволюции не вижу на самом деле. То есть, она вся слилась для меня вот в женский марш этот. Они пытаются брать на горло постоянно. То есть - задавить, запугать, захейтить. Истерика-истерика-истерика-истерика... И с чего началось еще до всех этих маршей? Началось именно со сплетен, фейков, угроз, травли с хейта, это все такое бабское. Я позицию свою заняла давно, и вот, учитывая то, что я ненавижу революцию, ненавижу их просто честно. Потому что они несут развал экономики, развал страны, они несут гражданскую войну, ненависть и кровь, один сплошной минус. Поэтому я ненавижу и революцию 1917 года, мне не нравится киевский Майдан и последовавшая война на Донбассе как логическое продолжение этого Майдана. Точно так же я не хотела никаких революций у нас".
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Как акции протеста видит незамыленный взгляд, который может достоверно перенести историю на полотно? В студии проекта "Скажинемолчи" автор нашумевшей картины...
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