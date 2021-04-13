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Светлана Жигимонт - гостья программы "Скажинемолчи"

13.04.2021 18:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Как акции протеста видит незамыленный взгляд, который может достоверно перенести историю на полотно? В студии проекта "Скажинемолчи" автор нашумевшей картины "Женский марш" Светлана Жигимонт поделилась мнением об августовских событиях. Художник-реалист обозначила свою гражданскую позицию и высказалась  относительно "женской самоотверженности" на акциях. 

Светлана Жигимонт о "дамской самоотверженности" на женских маршах

Светлана Жигимонт, художник: "Почему женский марш? Я так подумала, а вообще-то, я ничего мужского в этой недореволюции не вижу на самом деле. То есть, она вся слилась для меня вот в женский марш этот. Они пытаются брать на горло постоянно. То есть - задавить, запугать, захейтить. Истерика-истерика-истерика-истерика... И с чего началось еще до всех этих маршей? Началось именно со сплетен, фейков, угроз, травли с хейта, это все такое бабское. Я позицию свою заняла давно, и вот, учитывая то, что я ненавижу революцию, ненавижу их просто  честно. Потому что они несут развал экономики, развал страны, они несут гражданскую войну, ненависть и кровь, один сплошной минус. Поэтому я ненавижу и революцию 1917 года, мне не нравится киевский Майдан и последовавшая война на Донбассе как логическое продолжение этого Майдана. Точно так же я не хотела никаких революций у нас".

Полная версия интервью со Светланой Жигимонт доступна на официальном YouTube-канале "Беларусь1". Подписывайтесь и на Telegram проекта "Скажинемолчи" - там можно задать вопросы и предложить интересующие вас темы для обсуждения. 

 
 
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Как акции протеста видит незамыленный взгляд, который может достоверно перенести историю на полотно? В студии проекта "Скажинемолчи" автор нашумевшей картины...
 
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