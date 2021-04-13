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Житель Гомеля обвиняется в преступлении против безопасности человечества
13.04.2021 18:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ преступлении против безопасности человечества обвиняется 26-летний безработный житель Гомеля. По данным следствия, 27 декабря молодой человек разместил в одном из телеграм-чатов комментарии с призывами убивать сотрудников ОМОНа и их семьи. При этом он был пьян. Решением суда и тексты, и группа, в которой были размещены сообщения, признаны экстремистскими материалами. Обвиняемый в своих сообщениях назвал умершим своего армейского друга, которого якобы застрелили в Лиде милиционеры. В ходе следствия было установлено, что житель Гродненской области находится в полном здравии. Тем не менее недостоверная информация о его смерти появлялась в открытом доступе не единожды. Мужчине предъявлено обвинение в умышленном разжигании социальной вражды.
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В преступлении против безопасности человечества обвиняется 26-летний безработный житель Гомеля. По данным следствия, 27 декабря молодой человек разместил в одном...
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