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Мужчина в Слуцке продолжает ловить рыбу, даже когда рядом полыхает пойма местной реки

13.04.2021 18:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во вторник, 13 апреля, в Слуцке огонь распространился по пойме местной реки Случи. Однако это не помешало флегматичному рыбаку продолжить любимое занятие.

Видео: Алесь Достанко, @slutsk

Как сообщил слуцкий портал Kurjer.info, днем 13 апреля возгорание у реки Случь тушили четыре пожарных расчета.

 
 
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Мужчина сохраняет невозмутимость даже тогда, когда огонь находится от него всего в нескольких метрах.
 
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