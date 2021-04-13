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Мужчина в Слуцке продолжает ловить рыбу, даже когда рядом полыхает пойма местной реки
13.04.2021 18:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во вторник, 13 апреля, в Слуцке огонь распространился по пойме местной реки Случи. Однако это не помешало флегматичному рыбаку продолжить любимое занятие.
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Мужчина сохраняет невозмутимость даже тогда, когда огонь находится от него всего в нескольких метрах.
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