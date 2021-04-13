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К штрафу в 5 тысяч 800 рублей приговорили минчанку за оскорбление судьи
13.04.2021 20:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОбвинение в суде по уголовному делу в отношении 65-летней жительницы столицы поддержала прокуратура Могилевского района. Женщине инкриминировано оскорбление судьи в связи с осуществлением правосудия. Из материалов дела следует, что в декабре минчанка оставила оскорбительный комментарий в адрес судьи Ленинского района Могилева под статьей, опубликованной в интернете. Обвиняемая свою вину не признала. Она отметила, что действительно оставила комментарий, но оскорблять никого не хотела. Суд назначил наказание - штраф 5 тысяч 800 рублей. Также системный блок компьютера обвиняемой конфисковали как средство совершения преступления. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован в установленном порядке.
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Обвинение в суде по уголовному делу в отношении 65-летней жительницы столицы поддержала прокуратура Могилевского района. Женщине инкриминировано оскорбление...
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