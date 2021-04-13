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Минобороны сообщило о нарушении госграницы Беларуси в воздушном пространстве со стороны Польши
13.04.2021 20:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня Министерство обороны сообщило о нарушении Государственной границы Беларуси в воздушном пространстве. Как сообщается, факт нарушения со стороны территории Польши был зафиксирован накануне 12 апреля в 20:45. Затем неизвестное воздушное судно, тип которого не идентифицирован, вернулось на польскую территорию. Сегодня по этому поводу в белорусское оборонное ведомство был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Польши. Ему было заявлено о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах.
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Сегодня Министерство обороны сообщило о нарушении Государственной границы Беларуси в воздушном пространстве. Как сообщается, факт нарушения со стороны...
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