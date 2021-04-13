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Минфин: С начала года Беларусь погасила более $ 800 млн внешних долгов

13.04.2021 20:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

О состоянии финансовых дел в республиканском бюджете рассказал сегодня профильный министр. Сказываются последствия пандемии, закрытых границ и медленное восстановление экономик стран-партнеров. Плюс долговые обязательства перед заемщиками. К такой ситуации и к таким цифрам ведомство было готово - бюджет был сверстан с учетом ситуации извне. 

Основные цифры, озвученные в Минфине, собрала Вероника Бута.

Сейчас сугубо цифры. Итоги первого квартала показывают дефицит республиканского бюджета. До баланса не хватает 1 млрд 700 млн рублей. Заработали 5,6 млрд, потратили 7,4. Для Минфина это не новость. По словам Юрия Селиверстова, все в плановых параметрах - бюджет был изначально сформирован с дефицитом. Доходы, к слову, немного оптимизма вселили. 

Социальные обязательства в приоритете


Для финансирования дефицита бюджета вовлекаются наши остатки, отметил министр. В приоритете - социальные обязательства, в том числе лечение от COVID. 

Не менее важно и выполнение долговых обязательств. Необходимо держать марку надежного и исполнительного получателя займов. Кредитная история у Беларуси по-прежнему хорошая, выплаты по графикам, отмечает министр. Более $ 800 млн с начала года мы уже погасили. 

По словам министра, сейчас его ведомство продолжает работать над тем, чтобы вернуться на рынок заимствований. В первую очередь нацелены на российских партнеров - это объяснимо. 

Значительная часть наших обязательств - в российских рублях, а потому нам интересен именно этот рынок. Работают и по азиатскому региону. Определенные проблемы диктует, безусловно, ситуация извне.

50 млн рублей на вакцинацию


Вопросам борьбы с COVID  уделяем особое внимание. Только на вакцинацию в бюджете зарезервировано 50 млн рублей. Создан и необходимый запас медикаментов и средств индивидуальной защиты. 

 
Теги: Новости
 
 
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О состоянии финансовых дел в республиканском бюджете рассказал сегодня профильный министр. Сказываются последствия пандемии, закрытых границ и медленное...
 
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