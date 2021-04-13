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В Минске организован проект "Музейные лабиринты. Время семейных открытий"

13.04.2021 20:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Объединить семью и популяризировать музейное дело. В Минске организован проект "Музейные лабиринты. Время семейных открытий". Акция охватила шесть объектов - литературные музеи Янки Купалы и Петруся Бровки, Музей истории Великой Отечественной войны, театральной и музыкальной культуры, а также "Белорусский домик". Музеи предложат единую цену билета для всей семьи. На финише проекта участников ждут призы.

Вступить в конкурсный проект "Музейные лабиринты" можно в любой момент. Для этого достаточно прийти в один из шести музеев - участников акции и получить "паспорт музейного путешественника". Проект продлится до 23 мая. 

 
Теги: Минск
 
 
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Объединить семью и популяризировать музейное дело. В Минске организован проект "Музейные лабиринты. Время семейных открытий". Акция охватила шесть объектов -...
 
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