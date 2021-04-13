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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Спасатели Минской области фиксируют все больше случаев возгорания сухой растительности Спасатели Минской области фиксируют все больше случаев возгорания сухой растительности. Поэтому во время профилактических рейдов по приусадебным участкам...

Спасатели Минской области фиксируют все больше случаев возгорания сухой растительности. Поэтому во время профилактических рейдов по приусадебным участкам напоминают: выжигание прошлогодней травы запрещено и опасно для жизни. Неосторожность ведет к уничтожению жилых домов и хозяйственных построек. Особенно быстро огонь распространяется в ветреную погоду.отправился в один из таких рейдов со спасателями