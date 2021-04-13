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Спасатели Минской области фиксируют все больше случаев возгорания сухой растительности
13.04.2021 20:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСпасатели Минской области фиксируют все больше случаев возгорания сухой растительности. Поэтому во время профилактических рейдов по приусадебным участкам напоминают: выжигание прошлогодней травы запрещено и опасно для жизни. Неосторожность ведет к уничтожению жилых домов и хозяйственных построек. Особенно быстро огонь распространяется в ветреную погоду. Илья Цветков отправился в один из таких рейдов со спасателями (видео).
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Спасатели Минской области фиксируют все больше случаев возгорания сухой растительности. Поэтому во время профилактических рейдов по приусадебным участкам...
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