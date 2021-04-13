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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Светлые" лица протеста": Женские марши , глядя на кадры так называемых женских маршей, возникает вопрос: а каких конкретно прав и свобод в интернете этим инстаграм-дивам не хватило? Если их борьба из...

, глядя на кадры так называемых женских маршей, возникает вопрос: а каких конкретно прав и свобод в интернете этим инстаграм-дивам не хватило? Если их борьба из ненависти по отношению к иной точке зрения в сети переросла в женскую истерику на улицах?"У войны не женское лицо" - утверждала одна писательница и при этом аплодировала женским маршам, которые придумали как спецоружие против ОМОНа.О чем, кстати, открыто на своем канале говорил и печально-известный блогер. Дескать, милиция не будет применять силу против женщин даже агрессивных, даже неадекватных, и это тоже шанс бело-майдана совершить госпереворот. Несколько историй из жизни таких героинь, которых с августа пытаются сделать символом якобы прекрасной Беларуси будущего... Сразу скажем -– ничего прекрасного в этих образах нет (видео).