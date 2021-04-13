Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жительница деревни Моисеевичи вернулась в дом, куда в начале апреля въехал ракетный комплекс 85-летняя жительница деревни Моисеевичи Осиповичского района вернулась в свой дом. 5 апреля в результате ДТП в стену постройки въехал ракетный комплекс "Точка"....

85-летняя жительница деревни Моисеевичи Осиповичского района вернулась в свой дом. 5 апреля в результате ДТП в стену постройки въехал ракетный комплекс "Точка". Накануне специалисты завершили ремонт: военные не только восстановили разрушенную стену, но и выполнили внутреннюю отделку. Всем ли довольна Анна Николаевна, и почему произошла авария? Владимир Королев поговорил с участниками инцидента.За последние 10 дней водитель ракетного комплекса "Точка" не первый раз оказывается в доме у 85-летней Анны Николаевны Васько.5 апреля 18-тонная ракетная установка, съехав с дороги и протаранив забор, частично разрушила стену деревянного дома, в котором и жила пенсионерка.Такого быстрого ремонта пенсионерка Анна Васько еще не видела. В 5-дневный срок военнослужащие железнодорожной и ракетной бригад полностью устранили повреждения - это вдвое быстрее заявленного ранее времени. Работы закончили еще накануне.Сегодня военные зашли в гости, чтобы узнать, всем ли довольна Анна Николаевна. И есть ли у пенсионерки претензии к выполненной работе. С ремонтом маму поздравила и дочка.Сам водитель-механик ракетного комплекса о ДТП рассказывает с ноткой стыда. Несмотря на невысокую скорость, не более 30 км/ч, на крутом повороте не справился с управлением. К слову, габариты многотонной машины - длина почти 10, а ширина - 3 метра.Военнослужащие ракетной бригады пообещали оказать посильную помощь пенсионерке, если такая еще будет нужна.По факту аварии ГАИ проводит проверку, материалы которой будут переданы в воинскую часть. В свою очередь ракетчики проводят внутреннее расследование, чтобы впредь избежать подобных инцидентов.