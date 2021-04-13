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Жительница деревни Моисеевичи вернулась в дом, куда в начале апреля въехал ракетный комплекс

13.04.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

85-летняя жительница деревни Моисеевичи Осиповичского района вернулась в свой дом. 5 апреля в результате ДТП в стену постройки въехал ракетный комплекс "Точка". Накануне специалисты завершили ремонт:  военные не только восстановили разрушенную стену, но и выполнили внутреннюю отделку. Всем ли довольна Анна Николаевна, и почему произошла авария? Владимир Королев поговорил с участниками инцидента. 

За последние 10 дней водитель ракетного комплекса "Точка" не первый раз оказывается в доме у 85-летней Анны Николаевны Васько.

5 апреля 18-тонная ракетная установка, съехав с дороги и протаранив забор, частично разрушила стену деревянного дома, в котором и жила пенсионерка.

Такого быстрого ремонта пенсионерка Анна Васько еще не видела. В 5-дневный срок военнослужащие железнодорожной и ракетной бригад полностью устранили повреждения - это вдвое быстрее заявленного ранее времени. Работы закончили еще накануне.

Дмитрий Анашечкин, заместитель командира 30-й железнодорожной бригады: "В процессе ремонта был восстановлен забор, стены, внутренняя отделка дома. При ударе незначительно угол дома сошел с фундамента. Было применено специальное гидравлическое оборудование для постановки дома в исходное положение".

Сегодня военные зашли в гости, чтобы узнать, всем ли довольна Анна Николаевна. И есть ли у пенсионерки претензии к выполненной работе. С ремонтом маму поздравила и дочка. 

Сам водитель-механик ракетного комплекса о ДТП рассказывает с ноткой стыда. Несмотря на невысокую скорость, не более 30 км/ч, на крутом повороте не справился с управлением. К слову, габариты многотонной машины - длина почти 10, а ширина - 3 метра. 

Военнослужащие ракетной бригады пообещали оказать посильную помощь пенсионерке, если такая еще будет нужна.

По факту аварии ГАИ проводит проверку, материалы которой будут переданы в воинскую часть. В свою очередь ракетчики проводят внутреннее расследование, чтобы впредь избежать подобных инцидентов. 

 
 
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85-летняя жительница деревни Моисеевичи Осиповичского района вернулась в свой дом. 5 апреля в результате ДТП в стену постройки въехал ракетный комплекс "Точка"....
 
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