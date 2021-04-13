|
Жительница деревни Моисеевичи вернулась в дом, куда в начале апреля въехал ракетный комплекс
13.04.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT85-летняя жительница деревни Моисеевичи Осиповичского района вернулась в свой дом. 5 апреля в результате ДТП в стену постройки въехал ракетный комплекс "Точка". Накануне специалисты завершили ремонт: военные не только восстановили разрушенную стену, но и выполнили внутреннюю отделку. Всем ли довольна Анна Николаевна, и почему произошла авария? Владимир Королев поговорил с участниками инцидента.
За последние 10 дней водитель ракетного комплекса "Точка" не первый раз оказывается в доме у 85-летней Анны Николаевны Васько.
5 апреля 18-тонная ракетная установка, съехав с дороги и протаранив забор, частично разрушила стену деревянного дома, в котором и жила пенсионерка.
Такого быстрого ремонта пенсионерка Анна Васько еще не видела. В 5-дневный срок военнослужащие железнодорожной и ракетной бригад полностью устранили повреждения - это вдвое быстрее заявленного ранее времени. Работы закончили еще накануне.
Дмитрий Анашечкин, заместитель командира 30-й железнодорожной бригады: "В процессе ремонта был восстановлен забор, стены, внутренняя отделка дома. При ударе незначительно угол дома сошел с фундамента. Было применено специальное гидравлическое оборудование для постановки дома в исходное положение".
Сегодня военные зашли в гости, чтобы узнать, всем ли довольна Анна Николаевна. И есть ли у пенсионерки претензии к выполненной работе. С ремонтом маму поздравила и дочка.
Сам водитель-механик ракетного комплекса о ДТП рассказывает с ноткой стыда. Несмотря на невысокую скорость, не более 30 км/ч, на крутом повороте не справился с управлением. К слову, габариты многотонной машины - длина почти 10, а ширина - 3 метра.
Военнослужащие ракетной бригады пообещали оказать посильную помощь пенсионерке, если такая еще будет нужна.
По факту аварии ГАИ проводит проверку, материалы которой будут переданы в воинскую часть. В свою очередь ракетчики проводят внутреннее расследование, чтобы впредь избежать подобных инцидентов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
85-летняя жительница деревни Моисеевичи Осиповичского района вернулась в свой дом. 5 апреля в результате ДТП в стену постройки въехал ракетный комплекс "Точка"....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)