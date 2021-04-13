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В Беларусь идет третья волна COVID-19

13.04.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В стране регистрируется постепенный рост заболеваемости инфекцией. Об этом сегодня сообщили в профильном ведомстве. При этом медики отмечают, увеличивается и число пациентов с тяжелым течением болезни. Санитарно-эпидемиологическая служба активизирует работу по проведению эпидрасследования каждого случая заболевания инфекцией COVID-19 и контактов I уровня. Также в центре внимания специалистов  контроль за организацией и проведением санитарно-противоэпидемических мероприятий в организациях и на предприятиях.

В Беларуси продолжается вакцинация населения

Так, сегодня количество привитых одной дозой вакцины составило 129 899 человек, двумя дозами - 41 688. В ближайшие дни начнут прививать и вакциной, разлитой на Белмедпрепаратах.

 
 
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В стране регистрируется постепенный рост заболеваемости инфекцией. Об этом сегодня сообщили в профильном ведомстве. При этом медики отмечают, увеличивается и...
 
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