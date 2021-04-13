Источник материала: БT

В Беларуси продолжается вакцинация населения

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларусь идет третья волна COVID-19 В стране регистрируется постепенный рост заболеваемости инфекцией. Об этом сегодня сообщили в профильном ведомстве. При этом медики отмечают, увеличивается и...

В стране регистрируется постепенный рост заболеваемости инфекцией. Об этом сегодня сообщили в профильном ведомстве. При этом медики отмечают, увеличивается и число пациентов с тяжелым течением болезни. Санитарно-эпидемиологическая служба активизирует работу по проведению эпидрасследования каждого случая заболевания инфекцией COVID-19 и контактов I уровня. Также в центре внимания специалистов контроль за организацией и проведением санитарно-противоэпидемических мероприятий в организациях и на предприятиях.Так, сегодня количество привитых одной дозой вакцины составило 129 899 человек, двумя дозами - 41 688. В ближайшие дни начнут прививать и вакциной, разлитой на Белмедпрепаратах.