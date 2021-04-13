В Бресте пенсионер кинул на дорогу ружье, а потом пытался разбить стекло в троллейбусе

Источник материала: Tut.by

Утром 13 апреля 69-летний брестчанин бросил на дорогу ружье, а потом пытался разбить в троллейбусе стекло. Возбуждено уголовное дело за хулиганство, сообщает «Вечерний Брест» .

Инцидент произошел на улице Пионерской напротив диско-бара. Пенсионер переходил проезжую часть и без причины швырнул в проезжающий мимо автомобиль стеклянную бутылку. Затем он бросил на дороге ружье. Наружная камера диско-бара записала этот инцидент: кажется, что брестчанин пытался остановить автомобильный поток, стоя на островке безопасности.

Далее мужчина пошел на остановку, сел в троллейбус, доехал на нем до центра и на остановке «Проспект Машерова» камнем пытался разбить лобовое стекло этого самого троллейбуса. В стекло не попал, но окраску повредил. После этого, собственно, его и задержали.

В отношении брестчанина возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили в психиатрический стационар.