Российская таможня задержала 150 тысяч пачек белорусских контрабандных сигарет - их везли в Германию

Источник материала: Tut.by

Около 150 тысяч пачек белорусских сигарет обнаружили сотрудники таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни. Как сообщает Федеральная таможенная служба, контрабандный груз пыталась вывезти в Германию фирма из Санкт-Петербурга.



Фото: customs.gov.ru

По документам фура везла «покрытия напольные из непористой вулканизированной резины». Однако во время осмотра таможенники выявили посторонние вложения в товаре.

— При вскрытии контейнера таможенники обнаружили, что внутри плит из спрессованной резины сокрыты пачки сигарет. Всего обнаружено 73 тыс. пачек сигарет Minsk и более 75 тыс. пачек сигарет NZ с акцизными марками Республики Беларусь. Общая масса сигарет превысила 2,8 тонны, — рассказали в Балтийской таможне.

Возбуждено дело об административном правонарушении за сокрытие товаров от таможенного контроля. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.