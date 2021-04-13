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Российская таможня задержала 150 тысяч пачек белорусских контрабандных сигарет - их везли в Германию
14.04.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Около 150 тысяч пачек белорусских сигарет обнаружили сотрудники таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни. Как
По документам фура везла «покрытия напольные из непористой вулканизированной резины». Однако во время осмотра таможенники выявили посторонние вложения в товаре.
— При вскрытии контейнера таможенники обнаружили, что внутри плит из спрессованной резины сокрыты пачки сигарет. Всего обнаружено 73 тыс. пачек сигарет Minsk и более 75 тыс. пачек сигарет NZ с акцизными марками Республики Беларусь. Общая масса сигарет превысила 2,8 тонны, — рассказали в Балтийской таможне.
Возбуждено дело об административном правонарушении за сокрытие товаров от таможенного контроля. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Российская таможня задержала 150 тысяч пачек белорусских контрабандных сигарет - их везли в Германию
По документам фура везла «покрытия напольные из непористой вулканизированной резины».
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