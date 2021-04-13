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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Наталья Кочанова в авторском проекте Марии Петрашко "Успеть до полуночи" Сегодня председатель Совета Республики Наталья Кочанова стала гостьей нашего проекта "Успеть до полуночи". Обсуждали вопросы, которые волнуют белорусов и на...

Сегодня председатель Совета Республики Наталья Кочанова стала гостьей нашего проекта "Успеть до полуночи". Обсуждали вопросы, которые волнуют белорусов и на контроле правительства.Медицина, ценообразование, трудоустройство, зарплаты, получение образования.Что касается партийного строительства, то тема хоть и актуальная, но, как показывает практика, далеко не на первом месте среди волнующих тем, разумеется, в реальной жизни за пределами телеграм-каналов.Председатель Совета Республики Наталья Кочанова также подробно рассказала, как появляются новые законопроекты из жизни по следам общения с народом. О коммуникации с европейскими парламентариями и независимой политике на международной арене, о важности воспитания молодежи, о долге госслужащих - смотрите сегодня в авторском проекте Марии Петрашко "Успеть до полуночи".