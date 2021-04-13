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Наталья Кочанова в авторском проекте Марии Петрашко "Успеть до полуночи"
14.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня председатель Совета Республики Наталья Кочанова стала гостьей нашего проекта "Успеть до полуночи". Обсуждали вопросы, которые волнуют белорусов и на контроле правительства.
Медицина, ценообразование, трудоустройство, зарплаты, получение образования.
Что касается партийного строительства, то тема хоть и актуальная, но, как показывает практика, далеко не на первом месте среди волнующих тем, разумеется, в реальной жизни за пределами телеграм-каналов.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Вопросы, которые связаны с той задачей, которую поставил Президент Республики Беларусь. Занятость, зарплаты, цены. Это то, что людям актуально. И вопросы, которые возникают у каждого лично. Я вам искренне скажу, я ни разу еще не встретила вопроса, касаемого политического устройства в плане партийного устройства нашей страны. Что сегодня партии настолько актуальны. Хотя есть люди, которым это интересно".
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова также подробно рассказала, как появляются новые законопроекты из жизни по следам общения с народом. О коммуникации с европейскими парламентариями и независимой политике на международной арене, о важности воспитания молодежи, о долге госслужащих - смотрите сегодня в авторском проекте Марии Петрашко "Успеть до полуночи".
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Сегодня председатель Совета Республики Наталья Кочанова стала гостьей нашего проекта "Успеть до полуночи". Обсуждали вопросы, которые волнуют белорусов и на...
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