Источник материала: БT

Сжигание сухой травы - строго по инструкции

Печальные последствия пала травы

Выжигание сухой растительности - стресс для экосистемы

Мониторинг пожароопасной ситуации с земли и воздуха

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почти 1300 пожаров в экосистемах произошло в Беларуси с начала года Отметим, всего с начала года произошло уже более тысячи пожаров в экосистемах. И многие из-за беспечности самих людей. Обнаружить и оперативно ликвидировать...

Отметим, всего с начала года произошло уже более тысячи пожаров в экосистемах. И многие из-за беспечности самих людей.Обнаружить и оперативно ликвидировать возгорание помогают современные видеосистемы. В особых случаях подключают и авиацию. О правилах пожарной безопасностиЛюдмила Волкова в частном доме под Солигорском живет уже 19 лет. Каждую весну по традиции убирает участок от сухой травы и прошлогодней листвы. Собранный в охапки сухостой сжигает, а оставшуюся золу использует в качестве удобрений. Перед тем как развести костер, тщательно готовится.С началом сезона спасатели постоянно делают обходы и дают рекомендации, особенно пожилым людям. Напоминают, что от выжигания сухой травы все же лучше отказаться. Но если и разжигать огонь, то только строго по инструкции.Но далеко не все дачники и жители деревень прислушиваются к простым, но очень важным советам. Только за последние сутки в стране произошло более 200 возгораний. Из-за пала травы два человека погибли (в Минской и Гомельской областях) и еще двое получили ожоги.Казалось бы, что может произойти на таком большом и открытом пространстве при возгорании небольшого участка травы, особенно, если рядом, как здесь, небольшая речка или другой водоем. Справиться с огнем представляется несложным. Но результат хорошо виден - десятки квадратных метров выжженной под корень растительности. В масштабах местной экосистемы - это маленькая экологическая катастрофа.На предупреждение и ликвидацию пожаров от рук человека выезжают и специалисты по охране окружающей среды. По их словам, стихийные выжигания травы наносят огромный урон фауне и флоре. В огне гибнут тысячи насекомых и мелких животных, что приводит к разрушению на некоторое время пищевых цепей и природного баланса.Следят за пожароопасной ситуацией с земли, воздуха и даже из космоса. Зафиксировать и оперативно потушить возгорание помогают современные видеосистемы, а датчики в центрах управления позволяют следить за распространением огня и вовремя реагировать на ситуацию.В случаях, когда возгорание уже не остановить с земли, спасатели используют авиацию.С начала года в стране произошло почти 1300 пожаров в экосистемах - основная часть из них приходится именно на весенний период. Наиболее пожароопасными остаются Минская и Брестская области.