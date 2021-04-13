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Почти 1300 пожаров в экосистемах произошло в Беларуси с начала года

14.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Отметим, всего с начала года произошло уже более тысячи пожаров в экосистемах. И многие  из-за беспечности самих людей. 

Обнаружить и оперативно ликвидировать возгорание помогают современные видеосистемы. В особых случаях  подключают и авиацию. О правилах пожарной безопасности  Илья Цветков.

Сжигание сухой травы - строго по инструкции


Людмила Волкова в частном доме под Солигорском живет уже 19 лет. Каждую весну  по традиции  убирает участок от сухой травы и прошлогодней листвы. Собранный в охапки сухостой  сжигает, а оставшуюся золу использует в качестве удобрений. Перед тем как развести костер,  тщательно готовится.

Людмила Волкова, жительница Солигорского района: "Стараемся, чтобы веток не было рядом, деревьев, чтобы забор был подальше и дом. Чтобы все было по технике безопасности. А что делать, надо убирать, деревья растут, сухих веток много".

С началом сезона спасатели постоянно делают обходы и дают рекомендации,  особенно пожилым людям. Напоминают, что от выжигания сухой травы все же лучше отказаться. Но если и разжигать огонь,  то только строго по инструкции. 

Владимир Ефанков, начальник Солигорского ГРОЧС: "Необходимо обустроить место для разведения костра - подальше от хозпостроек, от жилых домов. Рядом обязательно должны располагаться первичные средства пожаротушения - ведро воды и штыковая лопата, огнетушитель".

Печальные последствия пала травы

Но далеко не все дачники и жители деревень прислушиваются к простым, но очень важным советам. Только за последние сутки в стране произошло более 200 возгораний. Из-за пала травы два человека погибли (в Минской и Гомельской областях)  и еще двое получили ожоги. 

Казалось бы, что может произойти на таком большом и открытом пространстве при возгорании небольшого участка травы, особенно, если рядом, как здесь,  небольшая речка или другой водоем. Справиться с огнем представляется несложным. Но результат хорошо виден - десятки квадратных метров выжженной под корень растительности. В масштабах местной экосистемы - это маленькая экологическая катастрофа.

Выжигание сухой растительности - стресс для экосистемы


На предупреждение и ликвидацию пожаров от рук человека выезжают и специалисты по охране окружающей среды. По их словам, стихийные выжигания травы наносят огромный урон фауне и флоре. В огне гибнут тысячи насекомых и мелких животных, что приводит к разрушению на некоторое время пищевых цепей и природного баланса.

Андрей Каминский, начальник Инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Солигорского района: "Мы видим, что последствия могут быть чреваты обеднением напочвенного покрова. При этом нужно понимать: чтобы восстановить экологию на таких участках, понадобится очень много времени, порой  не один год".

Мониторинг пожароопасной ситуации с земли и воздуха 


Следят за пожароопасной ситуацией с земли, воздуха и даже из космоса. Зафиксировать и оперативно потушить возгорание помогают современные видеосистемы, а датчики в центрах управления позволяют следить за распространением огня и вовремя реагировать на ситуацию.

Мария Гомон, официальный представитель Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси: "За моей спиной находится кадр со спутника , на котором мы меняем спектральный рисунок и после этого наносим на него сетку. Она делит изображения на квадраты, согласно этим квадратам, мы понимаем, в каком направлении движется огонь. Далее стягиваем в эти квадраты основную технику и личный состав".

В случаях, когда возгорание уже не остановить с земли, спасатели используют авиацию. 

С начала года в стране произошло почти 1300 пожаров в экосистемах - основная часть из них приходится именно на весенний период. Наиболее пожароопасными остаются Минская и Брестская области. 

 
 
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Отметим, всего с начала года произошло уже более тысячи пожаров в экосистемах. И многие  из-за беспечности самих людей.  Обнаружить и оперативно ликвидировать...
 
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