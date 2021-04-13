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Заседание президиума Совета Республики прошло в Минском государственном автомеханическом колледже имени Высоцкого
14.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГрамотный подход к обучению и использованию трудовых ресурсов, повышение престижа рабочих профессий и взаимодействие с предприятиями - эти темы стали основными на выездном заседании президиума Совета Республики. Оно прошло в Минском государственном автомеханическом колледже имени Высоцкого. Площадка была выбрана неслучайно: учебное заведение активно взаимодействует с одним из ведущих белорусских предприятий - МАЗ. Дискуссия получилась оживленной. Представители министерств и учебных заведений делились предложениями, как улучшить работу. Много инициатив также касалось воспитательной и идеологической работы молодежи, начиная с дошкольного возраста.
Наталья Кочанова, Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Бывая в регионах, посещая предприятия, организации, мы видим, что основной вопрос, конечно, это кадры. Если еще недавно мы говорили о занятости, по вопросам трудоустройства безработных вопрос был очень актуален. Сегодня мы говорим о другом: нам нужны люди на предприятиях, в организациях, учреждениях, причем в большей степени рабочих профессий. И еще один важный и актуальный вопрос - это взаимодействие системы образования, учреждений образования с предприятиями- заказчиками, которым нужны эти кадры. Это тесное сотрудничество дает сегодня результаты".
В списке участников не только сенаторы, еще и руководители профильных госорганов, вузов и предприятий. Гости посетили и выставку. Каждый из них призван вовлекать молодых людей в полезную и интересную работу, которая принесет пользу и им самим, и обществу, и государству. Здесь большое внимание и подготовке педагогических кадров.
Сергей Ложечник, председатель Лидского райисполкома: "Мы нашим учителям и преподавателям, начиная от начальных классов и заканчивая директором школы, показываем ту экономику, которая сегодня у нас есть: это наши промышленные предприятия, сельскохозяйственные предприятия, социальную сферу. Чтобы учителя видели, для чего они сегодня обучают наших детей, для чего они учат их химии, физике, математике, чтобы они гордились той республикой, которую они тоже строят именно обучая".
Президиумом Совета Республики выработан комплекс практических рекомендаций и предложений. Министерство образования и другие ведомства детально рассмотрят инициативы по поправкам в Кодекс об образовании.
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Заседание президиума Совета Республики прошло в Минском государственном автомеханическом колледже имени Высоцкого
Грамотный подход к обучению и использованию трудовых ресурсов, повышение престижа рабочих профессий и взаимодействие с предприятиями - эти темы стали основными...
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