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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Заседание президиума Совета Республики прошло в Минском государственном автомеханическом колледже имени Высоцкого Грамотный подход к обучению и использованию трудовых ресурсов, повышение престижа рабочих профессий и взаимодействие с предприятиями - эти темы стали основными...

Грамотный подход к обучению и использованию трудовых ресурсов, повышение престижа рабочих профессий и взаимодействие с предприятиями - эти темы стали основными на выездном заседании президиума Совета Республики. Оно прошло в Минском государственном автомеханическом колледже имени Высоцкого. Площадка была выбрана неслучайно: учебное заведение активно взаимодействует с одним из ведущих белорусских предприятий - МАЗ. Дискуссия получилась оживленной. Представители министерств и учебных заведений делились предложениями, как улучшить работу. Много инициатив также касалось воспитательной и идеологической работы молодежи, начиная с дошкольного возраста.В списке участников не только сенаторы, еще и руководители профильных госорганов, вузов и предприятий. Гости посетили и выставку. Каждый из них призван вовлекать молодых людей в полезную и интересную работу, которая принесет пользу и им самим, и обществу, и государству. Здесь большое внимание и подготовке педагогических кадров.Президиумом Совета Республики выработан комплекс практических рекомендаций и предложений. Министерство образования и другие ведомства детально рассмотрят инициативы по поправкам в Кодекс об образовании.