ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Безработный житель Гомеля обвиняется в преступлении против безопасности человечества

14.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

По данным следствия, 27 декабря прошлого года молодой человек разместил в одном из телеграм-чатов  комментарии с призывами убивать сотрудников ОМОНа и их семьи. При этом он был пьян. Решением суда  и тексты, и группа, в которой были размещены сообщения, признаны экстремистскими. Обвиняемый в своих сообщениях похоронил своего армейского друга, которого якобы застрелили в Лиде  милиционеры. Недостоверная информация появлялась в открытом доступе не раз. В ходе следствия было установлено, что житель Гродненской области находится в полном здравии. Мужчине предъявлено обвинение в умышленном разжигании социальной вражды. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным следствия, 27 декабря прошлого года молодой человек разместил в одном из телеграм-чатов  комментарии с призывами убивать сотрудников ОМОНа и их семьи. При...
 
Новости дня
Новости общества
 
Вахту памяти у Вечного огня несут ученики 8-11 классов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by