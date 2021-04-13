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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Безработный житель Гомеля обвиняется в преступлении против безопасности человечества По данным следствия, 27 декабря прошлого года молодой человек разместил в одном из телеграм-чатов комментарии с призывами убивать сотрудников ОМОНа и их семьи. При...

По данным следствия, 27 декабря прошлого года молодой человек разместил в одном из телеграм-чатов комментарии с призывами убивать сотрудников ОМОНа и их семьи. При этом он был пьян. Решением суда и тексты, и группа, в которой были размещены сообщения, признаны экстремистскими. Обвиняемый в своих сообщениях похоронил своего армейского друга, которого якобы застрелили в Лиде милиционеры. Недостоверная информация появлялась в открытом доступе не раз. В ходе следствия было установлено, что житель Гродненской области находится в полном здравии. Мужчине предъявлено обвинение в умышленном разжигании социальной вражды. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.