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Вахта памяти у Вечного огня

Оттачивая мастерство: четкость и синхронность движений

Вахту памяти несут ученики 8-11 классов

4 смены несут вахту по 15 минут

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вахту памяти у Вечного огня несут ученики 8-11 классов Живая форма патриотического воспитания среди молодежи и традиция несения вахты памяти. Отряды юных караульных у Вечного огня - в буквальном смысле настоящая...

Живая форма патриотического воспитания среди молодежи и традиция несения вахты памяти. Отряды юных караульных у Вечного огня - в буквальном смысле настоящая достопримечательность столицы. Для ребят это возможность отдать дань памяти погибшим в годы войны. А многих и вовсе с этой традицией связывает семейная история.Кто же они, юные патриоты, какой отбор проходят, чтобы заступить на пост № 1, узналаСледить за тем, как производится смена караула, выявлять ошибки и недочеты строевого шага караульных, если нужно, поправить им воротник или головной убор – все-таки внешний вид должен быть с иголочки. Это все в обязанностях девятиклассника Андрея, он начальник почетного караула поста № 1. Знает досконально все правила и выправки, и строевого, и мемориального шага. Сам до автоматизма дополнительно оттачивал движения дома, настолько захватила патриотическая идея.Перед тем как выйти на площадь Победы, школьники много тренируются. Четкость и синхронность каждого шага отрабатывали 3 месяца, трижды в неделю по 2 часа и дольше. Безупречность не только в движениях, но и во внешнем виде. Дресс-код, как и клятва караульного поста, – обязательное условие.Отбор ребят на вахту памяти в школах начался еще в январе. Стать частью почетного караула могут не все, только ученики 8-11 классов, подходящие по состоянию здоровья и росту. Для мальчиков параметры метр 75 - метр 85. Для девочек метр 65 – метр 80. Но куда важнее стремление и искреннее желание ребят быть причастным к традиции почитания нашей истории.У Вечного огня старшеклассники стоят с сентября по май. Но в этом году из-за пандемии заступили 23 февраля. Вахту памяти несут с четверга по субботу с 10 утра до половины первого дня. В отряде 4 смены, каждая стоит по 15 минут. Еженедельно на посту ученики разных школ.Взрослеют и все больше понимают, кому мы обязаны за наш мир и спокойствие, за возможность идти вперед, развиваться и достигать.