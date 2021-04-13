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Вахту памяти у Вечного огня несут ученики 8-11 классов
14.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЖивая форма патриотического воспитания среди молодежи и традиция несения вахты памяти. Отряды юных караульных у Вечного огня - в буквальном смысле настоящая достопримечательность столицы. Для ребят это возможность отдать дань памяти погибшим в годы войны. А многих и вовсе с этой традицией связывает семейная история.
Кто же они, юные патриоты, какой отбор проходят, чтобы заступить на пост № 1, узнала Светлана Чернова.
Вахта памяти у Вечного огня
Следить за тем, как производится смена караула, выявлять ошибки и недочеты строевого шага караульных, если нужно, поправить им воротник или головной убор – все-таки внешний вид должен быть с иголочки. Это все в обязанностях девятиклассника Андрея, он начальник почетного караула поста № 1. Знает досконально все правила и выправки, и строевого, и мемориального шага. Сам до автоматизма дополнительно оттачивал движения дома, настолько захватила патриотическая идея.
Андрей Антонович, начальник почетного караула поста № 1 города-героя Минска: "Поучаствовать в этой вахте памяти - это мой долг, потому что оба моих прадеда воевали. Прабабушка была узницей концлагеря "Озаричи". И здесь мы чтим память погибших в годы Великой Отечественной войны, а также людей, которые приложили нечеловеческие усилия во имя Великой Победы. И я здесь в том числе ради того, чтобы почтить и увековечить память моих прадедов и прабабушек".
Оттачивая мастерство: четкость и синхронность движений
Перед тем как выйти на площадь Победы, школьники много тренируются. Четкость и синхронность каждого шага отрабатывали 3 месяца, трижды в неделю по 2 часа и дольше. Безупречность не только в движениях, но и во внешнем виде. Дресс-код, как и клятва караульного поста, – обязательное условие.
Дарья Иванова, караульная поста № 1 города-героя Минска: "Когда ты тут стоишь, это непередаваемые эмоции, идешь. А военная форма - это просто… Я обожаю военную форму, то, как наш караул выглядит в ней, это красота. Налюбоваться можно. Погода не главное, так как мы пришли сюда отдавать дань своим прадедам и вообще всем людям, которые защищали нашу родину. Прохладно, но у нас очень теплая одежда. Помимо военных кителей, у нас куртки, плащи - все для наших условий".
Вахту памяти несут ученики 8-11 классов
Отбор ребят на вахту памяти в школах начался еще в январе. Стать частью почетного караула могут не все, только ученики 8-11 классов, подходящие по состоянию здоровья и росту. Для мальчиков параметры метр 75 - метр 85. Для девочек метр 65 – метр 80. Но куда важнее стремление и искреннее желание ребят быть причастным к традиции почитания нашей истории.
Инна Платун, мама караульного поста № 1 города-героя Минска (2018-2019 гг.): "Мой сын нес почетную вахту памяти два года назад в должности начальника почетного караула. Наверное, главное чувство - это чувство гордости за своего сына, потому что нет почетнее миссии, чем сохранение исторической памяти во имя светлого будущего. Участие в данной акции повлияло на выбор его дальнейшего жизнеустройства. В этом году он стал курсантом Академии МВД Республики Беларусь. Этим его уже осознанным выбором я как мать, безусловно, горжусь".
4 смены несут вахту по 15 минут
У Вечного огня старшеклассники стоят с сентября по май. Но в этом году из-за пандемии заступили 23 февраля. Вахту памяти несут с четверга по субботу с 10 утра до половины первого дня. В отряде 4 смены, каждая стоит по 15 минут. Еженедельно на посту ученики разных школ.
Сергей Быков, начальник штаба поста № 1 города-героя Минска: "Я всегда детям говорю, чтобы они понимали, зачем они вышли туда, максимально психологически быть настроенным на это и физически. Кажется легко, но это нелегко, потому что выполнить ритуал от начала до конца - это действительно трудно, трудно от слова трудиться, то есть это выполнимо. И, конечно, дети здесь взрослеют".
Взрослеют и все больше понимают, кому мы обязаны за наш мир и спокойствие, за возможность идти вперед, развиваться и достигать.
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Живая форма патриотического воспитания среди молодежи и традиция несения вахты памяти. Отряды юных караульных у Вечного огня - в буквальном смысле настоящая...
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