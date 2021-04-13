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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси стартует молодежный проект "Я, мы помним!" Привлечь еще больше внимания к наследию Великой Победы и воспитать в молодом поколении гражданско-патриотический дух направлена акция Белорусского союза женщин...

Привлечь еще больше внимания к наследию Великой Победы и воспитать в молодом поколении гражданско-патриотический дух направлена акция Белорусского союза женщин «Я, мы помним!»Проект приурочен к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Инициативу сегодня обсуждали в Палате представителей. За круглым столом собрались руководители Белорусского союза женщин, депутаты, представители различных молодежных организаций и объединений.Акция "Я, мы помним!" будет включать в себя и челленджи в социальных сетях. Например, в Instagram и TikTok, а также аудиоподкасты, которые позже будут рекомендоваться для использования Министерством образования в школах и других учебных заведениях. Подобные инициативы - важнейший ресурс в достижении целей развития любого демократического государства.