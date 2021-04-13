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В Беларуси стартует молодежный проект "Я, мы помним!"

14.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Привлечь еще больше внимания к наследию Великой Победы и воспитать в молодом поколении гражданско-патриотический дух направлена акция Белорусского союза женщин «Я, мы  помним!»

Проект приурочен к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Инициативу сегодня обсуждали в Палате представителей.  За круглым столом собрались руководители Белорусского союза женщин, депутаты, представители различных молодежных организаций и объединений. 

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин: "Сегодня Белорусский союз женщин вместе с парламентариями проводит круглый стол с представителями 24 молодежных организаций, которые работают в нашей стране. Которые конструктивны и не на словах понимают, что такое патриотизм, Родина и что такое мероприятия, которые нужно делать во благо других людей. Конечно, Белорусский союз женщин рассматривает эту площадку как наш перспективный кадровый резерв для того, чтобы привлечь в наши ряды наиболее активных и целеустремленных девушек. Сегодня мы хотим дать старт очень интересной и важной акции "Я, мы помним!", которую в этом году Белорусский союз женщин решил проводить как очно, так и виртуально".

Акция "Я, мы помним!" будет включать в себя и челленджи в социальных сетях. Например, в Instagram и TikTok, а также аудиоподкасты, которые позже будут рекомендоваться для использования Министерством образования в школах и других учебных заведениях. Подобные инициативы - важнейший ресурс в достижении целей развития любого демократического государства.

 
 
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Привлечь еще больше внимания к наследию Великой Победы и воспитать в молодом поколении гражданско-патриотический дух направлена акция Белорусского союза женщин...
 
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