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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Документальный фильм "Ржев. 500 дней в огне" - премьера на "Беларусь 1" Премьера на "Беларусь 1": уже завтра наш телеканал покажет уникальный проект Союзного государства - фильм "Ржев. 500 дней в огне". Документальная лента о трагических...

Премьера на "Беларусь 1": уже завтра наш телеканал покажет уникальный проект Союзного государства - фильм "Ржев. 500 дней в огне". Документальная лента о трагических событиях Великой Отечественной станет настоящей сенсацией, доступной только телезрителям первой кнопки. Ведь фильм столкнулся с ограничительными мерами видеохостинга YouTube и был заблокирован. Ранее о Ржевской битве не принято было говорить, ведь триумфальной она не стала. Несмотря на приказ освободить стратегическую точку от немецко-фашистских захватчиков за неделю, бои продолжались больше года. По числу жертв сражения под Ржевом - одни из самых кровопролитных не только за всю Великую Отечественную, но и вообще за историю человечества. Ржев обошелся в 1 324 000 жизней. И только летом 2020-го подвиг советских солдат был увековечен в камне. В Ржевском районе Тверской области открыли памятник павшим в боях подо Ржевом. В церемонии участвовали главы государств Беларуси и России. Такое внимание к истории - еще одно доказательство: наша сила в памяти.Фильм познакомит с историей военных действий. Уникальные кадры военной хроники, интервью с экспертами, комментарии историков и живые воспоминания участников битвы. Документальный фильм "Ржев. 500 дней в огне" выйдет в эфире телеканалапосле. Не пропустите.