Церемония прощания с Леонидом Борткевичем пройдет 15 апреля

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 апр – Sputnik. Церемония прощания с заслуженным артистом Леонидом Борткевичем пройдет в четверг 15 апреля, такую информацию озвучили в эфире телеканала ОНТ.

Гражданская панихида состоится в здании Белгосфилармонии в Минске. Похоронят известного белорусского музыканта на Восточном кладбище.

Как сообщалось, артист скончался во вторник 13 апреля на 72-м году жизни от осложнений сахарного диабета.

Советский и белорусский эстрадный певец Леонид Борткевич был солистом ВИА "Песняры" с 1970 по 1980 год, а также с 1999 по август 2003 года. Он исполнял такие знаменитые песни, как "Александрина", "Вероника", "Березовый сок", "Купалинка".

С Владимиром Мулявиным судьба свела Борткевича в 1970 году: тогда его пригласили выступать в "Песнярах". Молодой музыкант был быстро принят в состав легендарной группы. С ансамблем Борткевич побывал на гастролях в США.

Почему Борткевич уходил из "Песняров"

В 1980 году артист поступил в Российский институт театрального искусства (ГИТИС) на курс эстрадного режиссера Иоакима Шароева. Из-за учебы Борткевич ушел из "Песняров". В 1983 году он стал солистом Белорусского телевидения и радио. В 1989 году вместе с женой, олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике Ольгой Корбут и сыном Ричардом переехал в США. Там он прожил почти десять лет.

После возвращения в Беларусь Борткевич работал в ансамбле "Песняры" до самой смерти Мулявина.

Затем с несколькими коллегами создал свой ансамбль с таким же названием, который перестал существовать в 2008 году, а в 2009 артист объединился с музыкантами Кашепаровым и Молчаном и создали новый ансамбль "Песняры".