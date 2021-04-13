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Британцы завалили жалобами BBC из-за репортажей про принца Филиппа

14.04.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 апр – Sputnik. Жители Великобритании массово жалуются на BBC из-за измененной сетки вещания в связи со смертью принца Филиппа.

Британская радиовещательная корпорация даже открыла форму обратной связи на своем веб-сайте после того, как на нее обрушился шквал критики за то, что она освещает все подряд про королевскую семью, сообщает CNN.

Спутник королевы Елизаветы II скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. По этой причине BBC изменила сетку вещания, убрав из эфира популярные и развлекательные теле- и радиопрограммы. Вместо них корпорация стала транслировать специальные новостные репортажи и трибьют-программы.

Телешоу с самыми высокими рейтингами - EastEnders и MasterChef - отложены.

Национальные радиостанции также изменили сетку после того, как дворец объявил о смерти, переключившись на мрачные плейлисты.

Согласно данным, опубликованным исследовательским агентством Deadline, посещаемость BBC 1 в связи с изменением сетки вещания упала в прайм-тайм на 6%. Аудитория BBC 2 сократилась на 65%.

Зрители также раскритиковали телеканал BBC 4, который убрал все развлекательные и спортивные передачи, включая освещение женского футбольного матча в Англии.

Примечательно, что те каналы, которые существенно не изменили сетку вещания по причине смерти принца Филиппа, поднялись в популярности. Так Chanel 4 побил рекорды просмотров, его шоу "Gogglebox" посмотрели 4,2 миллиона зрителей, это самый высокий рейтинг дневного телешоу в Великобритании. 

Специалисты медиасферы отмечают, что BBC, финансируемая за счет обязательного налога для всех телезрителей, теряет позиции в Соединенном Королевстве. И ей предстоит бороться  за выживание. Корпорации придется учитывать интересы граждан, а не только следовать традициям и усердно освещать ситуацию в королевском дворце.

 
Теги: Минск
 
 
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Многим зрителям не нравится, что корпорация изменила сетку вещания в связи со смертью принца, - рейтинги BBC стали рекордно падать.
 
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