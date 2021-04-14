Беларусь предложила Азербайджану запустить рейсы в США через Минск

Источник материала: Tut.by

Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко в Баку встретился с министром транспорта, связи и технологий Азербайджана Рашадом Набиевым. Они обсуждали расширение транспортного взаимодействия между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.



Фото: azal.az

В ходе переговоров стороны обсудили сотрудничество в сфере авиации — восстановление регулярных полетов между Беларусью и Азербайджаном допандемийного уровня. На данный момент регулярное авиасообщение между Минском и Баку выполняет только «Белавиа».

Алексей Авраменко предложил азербайджанскому коллеге проработать возможность запуска трансконтинентального рейса авиакомпании AZAL из Баку в Нью-Йорк и обратно с промежуточной остановкой в Минске. По его мнению, эти рейсы могут быть востребованы не только у белорусов и азербайджанцев, но и у пассажиров из стран Балтии.

Обсуждалось также развитие железнодорожных грузоперевозок, запуск контейнерного поезда Минск — Баку. Кроме того, речь шла о сотрудничестве в сфере автотранспорта. Беларусь выступила с просьбой увеличить квоту азербайджанских разрешений в/из третьих стран.