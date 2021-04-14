Третья волна, смерть «песняра», запрет по NIVEA, цены на доски и медаль Герасимени - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Увы, наступает третья волна: в Беларуси растет количество заразившихся COVID-19 и пациентов с тяжелыми пневмониями. Пожалуйста, не пренебрегайте правилами социального дистанцирования, не забывайте о масках! Берегите себя! А мы сейчас расскажем о главных событиях вторника .

САМОЕ ВАЖНОЕ

Вчера умер заслуженный артист Беларуси, в прошлом солист группы «Песняры» Леонид Борткевич. Ему был 71 год. Почитайте воспоминания друзей и коллег о знаменитом белорусском музыканте: «Это был замечательный, по-настоящему заслуженный артист, голос которого знало несколько поколений. Самые известные песни, благодаря которым „Песняры“ стали известными, — „Березовый сок“, „Александрына“ и другие — исполнял именно Борткевич, это был его голос».





Григорий Костусев и Александр Федута задержаны по «непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления» (ст. 108 УПК), сообщили в КГБ. Напомним, ранее жена Федуты заявляла, что супруг отправился в Москву и перестал выходить на связь, о задержании Костусева стало известно накануне.

и по «непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления» (ст. 108 УПК), сообщили в КГБ. Напомним, ранее жена Федуты заявляла, что супруг отправился в Москву и перестал выходить на связь, о задержании Костусева стало известно накануне. Немецкая компания Helm AG Гродно Азотом»">сообщила о приостановке сотрудничества с «Гродно Азотом». По данным стачкома «Гродно Азота», немецкий трейдер покупал 10% годового объема продукции белорусского предприятия.

Гродно Азотом»">сообщила о приостановке сотрудничества с «Гродно Азотом». По данным стачкома «Гродно Азота», немецкий трейдер покупал 10% годового объема продукции белорусского предприятия. А вот в Беларусь запретили ввозить и продавать некоторую продукцию NIVEA . Такое постановление подписал замглавы Минздрава. Какова причина такого решения и что говорит торговля ? Попытались ответить на простые вопросы по ситуации.

. Такое постановление подписал замглавы Минздрава. Какова причина такого решения и ? Попытались по ситуации. Минобороны заявило, что неизвестное воздушное судно нарушило белорусскую границу со стороны Польши. Вот что ответили в Польше.

белорусскую границу со стороны Польши. Вы помните, как под Осиповичами ракетная установка въехала в дом ? Его отремонтировали .

? Его . Древесина в этом строительном сезоне стоит в два раза дороже , чем в прошлом. Минлесхоз объяснил , почему так произошло.

, чем в прошлом. Минлесхоз , почему так произошло. Украина ввела дополнительные ограничения на границе с Беларусью . Они вводятся «с целью усиления контроля за соблюдением пограничного режима, предупреждения правонарушений и защиты национальной безопасности». Как белорусы сейчас проходят украинскую границу ?

. Они «с целью усиления контроля за соблюдением пограничного режима, предупреждения правонарушений и защиты национальной безопасности». Как белорусы сейчас ? В Москве задержали адвоката Юрия Зенковича. Его жена рассказала , что мужчина отправился в деловую поездку в Европу. Россия была одним из ее пунктов. По ее словам, сейчас Зенкович — в СИЗО КГБ.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

В Минске строится Национальный футбольный стадион. Основную часть стройки уже давно огородили, под нее ушла немаленькая часть парка 50-летия Октября, что беспокоит местных жителей .





Как вы считаете, женщины могут работать трактористом ? Наташа много раз слышала, что это не женское дело, но шла к своей цели. Она рассказала о стереотипах, любимой работе, шутках коллег и о своем популярном аккаунте в TikTok.

? Наташа много раз слышала, что это не женское дело, но шла к своей цели. Она о стереотипах, любимой работе, шутках коллег и о своем популярном аккаунте в TikTok. В Слуцке огонь распространился по пойме местной реки Случи. Только посмотрите на этого невозмутимого рыбака, который продолжил заниматься своим делом даже во время пожара.

Случи. Только на этого невозмутимого рыбака, который продолжил заниматься своим делом даже во время пожара. Алексей учился в двух белорусских вузах, а также в учебных заведениях в Польше и Германии. Мужчина защитил PhD-диссертацию и сейчас трудится в Технологическом институте Карлсруэ — старейшем техническом высшем учебном заведении в Германии. «Уже в полной мере не чувствую себя дома в Беларуси. Жизнь в Европе тоже наложила отпечаток на мой менталитет. Привык жить в другом обществе. Но мне много чего не хватает, что было в жизни в Беларуси», — рассказывает он.

— старейшем техническом высшем учебном заведении в Германии. «Уже в полной мере не чувствую себя дома в Беларуси. Жизнь в Европе тоже наложила отпечаток на мой менталитет. Привык жить в другом обществе. Но мне много чего не хватает, что было в жизни в Беларуси», — он. Сразу два уроженца Беларуси попали в новый топ-30 перспективных финансистов Европы младше 30 лет по версии Forbes . О Марии Живицкой мы уже сообщали . Вторым белорусским полпредом в категории «Финансы» стал Никита Фадеев. Это сын известного белорусского бизнесмена Аркадия Израилевича от первого брака. Никита рассказал , как оказался в Лондоне, как попал в список Forbes, почему увлекся криптовалютами и чем ему импонирует Илон Маск.

. О Марии Живицкой мы уже . Вторым белорусским полпредом в категории «Финансы» стал Никита Фадеев. Это сын известного белорусского бизнесмена Аркадия Израилевича от первого брака. Никита , как оказался в Лондоне, как попал в список Forbes, почему увлекся криптовалютами и чем ему импонирует Илон Маск. Дима и Аня уехали из Бреста в Польшу после того, как в октябре девушку задержали по уголовному делу. Поначалу с работой было сложно, потом пара стала делать игрушки из дерева. Сейчас брестчане живут на хуторе, работают в мастерской по 6−8 часов в день, в месяц делают около 150 игрушек. С заказов на двоих в месяц выходит около 2 тысяч долларов, говорят ребята.

после того, как в октябре девушку задержали по уголовному делу. Поначалу с работой было сложно, потом пара стала делать игрушки из дерева. Сейчас брестчане живут на хуторе, работают в мастерской по 6−8 часов в день, в месяц делают около 150 игрушек. С заказов на двоих в месяц выходит около 2 тысяч долларов, ребята. «Я раньше, признаюсь, не до конца верила в истории про „вышел гулять с собакой“ или „за хлебом“ и „меня задержали“. Но вот я сама стала человеком, которого задержали, когда он шел за кофе. Причем все было очень жестко: у меня были страшные колени — все в синяках, которые проявились через день и не были видны на приеме у их врача», — рассказала свою историю молодая художница Елизавета Гончарова .

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Александра Шестакова — педагог дополнительного образования с большим стажем. Женщине 62 года. Недавно она узнала, что стала подозреваемой по уголовному делу , и вечером оказалась в могилевском изоляторе. «Сначала меня допрашивали в Следственном комитете, затем привезли в РОВД, где был сын, посадили в „обезьянник“ два на два метра, через часа четыре туда привезли еще двух женщин. Потом нас в автозаке повезли в ИВС. Там раздели догола перед видеокамерами, руки сковали наручниками за спиной», — рассказала педагог.

, и вечером оказалась в могилевском изоляторе. «Сначала меня допрашивали в Следственном комитете, затем привезли в РОВД, где был сын, посадили в „обезьянник“ два на два метра, через часа четыре туда привезли еще двух женщин. Потом нас в автозаке повезли в ИВС. Там раздели догола перед видеокамерами, руки сковали наручниками за спиной», — педагог. Купаловский восстановит поставленный 20 лет назад спектакль. В майской афише появилась постановка «Чорная панна Нясвіжа». Кто сыграет в спектакле?

восстановит поставленный 20 лет назад спектакль. В майской афише появилась постановка «Чорная панна Нясвіжа». Жители средневековой Европы верили в существование колдовства , а чаще всего в нем обвиняли женщин . Сложно подсчитать, сколько их было убито из-за суеверия, предрассудков и просто людского невежества. Почитайте историю , которая случилась на территории Беларуси.

, а чаще всего в нем . Сложно подсчитать, сколько их было убито из-за суеверия, предрассудков и просто людского невежества. Почитайте , которая случилась на территории Беларуси. Вот-вот начнется дачный сезон, многие начинают готовить участки. Одной из обязательных работ на земле считается побелка деревьев. Но нужна ли она весной? И вообще, как ее правильно производить?

О СПОРТЕ

Известная пловчиха Александра Герасименя продала на аукционе свою золотую медаль чемпионата мира. Сколько спортсменка выручила за медаль и куда пойдут деньги ?

на аукционе свою золотую медаль чемпионата мира. Сколько спортсменка выручила за медаль и ? Анна Сола принесла Беларуси первую за 15 лет личную медаль чемпионата мира по биатлону, добытую кем-то, помимо Дарьи Домрачевой. Поговорили со спортсменкой об отношениях на расстоянии, самом успешном сезоне в карьере и квартире в кредит.





Имя хоккеиста Егора Шаранговича в последнее время на слуху, ведь после почти пятилетнего перерыва в НХЛ снова играет белорусский спортсмен. Он не только смог закрепиться в системе «Нью-Джерси», но и стал форвардом первого звена. Как далеко может пойти 22-летний игрок?

Все новости вторника, 13 апреля

Кстати, завтра в Минске стартует Gastrofest. Изучайте меню и почитайте интервью с одним из создателей фестиваля о том, как проект боролся с клонами, франшизе и планах выйти на рынки Украины и России. Хорошего дня!

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