Третья волна, смерть «песняра», запрет по NIVEA, цены на доски и медаль Герасимени - все за вчера

Увы, наступает третья волна: в Беларуси растет количество заразившихся COVID-19 и пациентов с тяжелыми пневмониями. Пожалуйста, не пренебрегайте правилами социального дистанцирования, не забывайте о масках! Берегите себя! А мы сейчас расскажем о главных событиях вторника.
САМОЕ ВАЖНОЕ
Вчера умер заслуженный артист Беларуси, в прошлом солист группы «Песняры» Леонид Борткевич. Ему был 71 год. Почитайте воспоминания друзей и коллег о знаменитом белорусском музыканте: «Это был замечательный, по-настоящему заслуженный артист, голос которого знало несколько поколений. Самые известные песни, благодаря которым „Песняры“ стали известными, — „Березовый сок“, „Александрына“ и другие — исполнял именно Борткевич, это был его голос».
Григорий Костусев и Александр Федутазадержаны по «непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления» (ст. 108 УПК), сообщили в КГБ. Напомним, ранее жена Федуты заявляла, что супруг отправился в Москву и перестал выходить на связь, о задержании Костусева стало известно накануне.
Немецкая компания Helm AGГродно Азотом»">сообщила о приостановке сотрудничества с «Гродно Азотом». По данным стачкома «Гродно Азота», немецкий трейдер покупал 10% годового объема продукции белорусского предприятия.
Вы помните, как под Осиповичами ракетная установка въехала в дом? Его отремонтировали.
Древесина в этом строительном сезоне стоит в два раза дороже, чем в прошлом. Минлесхоз объяснил, почему так произошло.
Украина ввела дополнительные ограничения на границе с Беларусью. Они вводятся «с целью усиления контроля за соблюдением пограничного режима, предупреждения правонарушений и защиты национальной безопасности». Как белорусы сейчас проходят украинскую границу?
В Москве задержали адвоката Юрия Зенковича. Его жена рассказала, что мужчина отправился в деловую поездку в Европу. Россия была одним из ее пунктов. По ее словам, сейчас Зенкович — в СИЗО КГБ.
НЕ ПРОПУСТИТЕ
В Минске строится Национальный футбольный стадион. Основную часть стройки уже давно огородили, под нее ушла немаленькая часть парка 50-летия Октября, что беспокоит местных жителей.
Как вы считаете, женщины могут работать трактористом? Наташа много раз слышала, что это не женское дело, но шла к своей цели. Она рассказала о стереотипах, любимой работе, шутках коллег и о своем популярном аккаунте в TikTok.
В Слуцке огонь распространился по пойме местной реки Случи. Только посмотрите на этого невозмутимого рыбака, который продолжил заниматься своим делом даже во время пожара.
Алексей учился в двух белорусских вузах, а также в учебных заведениях в Польше и Германии. Мужчина защитил PhD-диссертацию и сейчас трудится в Технологическом институте Карлсруэ — старейшем техническом высшем учебном заведении в Германии. «Уже в полной мере не чувствую себя дома в Беларуси. Жизнь в Европе тоже наложила отпечаток на мой менталитет. Привык жить в другом обществе. Но мне много чего не хватает, что было в жизни в Беларуси», — рассказывает он.
Сразу два уроженца Беларуси попали в новый топ-30 перспективных финансистов Европы младше 30 лет по версии Forbes. О Марии Живицкой мы уже сообщали. Вторым белорусским полпредом в категории «Финансы» стал Никита Фадеев. Это сын известного белорусского бизнесмена Аркадия Израилевича от первого брака. Никита рассказал, как оказался в Лондоне, как попал в список Forbes, почему увлекся криптовалютами и чем ему импонирует Илон Маск.
Дима и Аня уехали из Бреста в Польшу после того, как в октябре девушку задержали по уголовному делу. Поначалу с работой было сложно, потом пара стала делать игрушки из дерева. Сейчас брестчане живут на хуторе, работают в мастерской по 6−8 часов в день, в месяц делают около 150 игрушек. С заказов на двоих в месяц выходит около 2 тысяч долларов, говорят ребята.
«Я раньше, признаюсь, не до конца верила в истории про „вышел гулять с собакой“ или „за хлебом“ и „меня задержали“. Но вот я сама стала человеком, которого задержали, когда он шел за кофе. Причем все было очень жестко: у меня были страшные колени — все в синяках, которые проявились через день и не были видны на приеме у их врача», — рассказала свою историю молодая художница Елизавета Гончарова.
Хотите завести домашнего питомца? Подскажем необычный вариант — улитка. Например, дома у нашей героини живут 34 улитки.
Александра Шестакова — педагог дополнительного образования с большим стажем. Женщине 62 года. Недавно она узнала, что стала подозреваемой по уголовному делу, и вечером оказалась в могилевском изоляторе. «Сначала меня допрашивали в Следственном комитете, затем привезли в РОВД, где был сын, посадили в „обезьянник“ два на два метра, через часа четыре туда привезли еще двух женщин. Потом нас в автозаке повезли в ИВС. Там раздели догола перед видеокамерами, руки сковали наручниками за спиной», — рассказала педагог.
Купаловский восстановит поставленный 20 лет назад спектакль. В майской афише появилась постановка «Чорная панна Нясвіжа». Кто сыграет в спектакле?
Жители средневековой Европы верили в существование колдовства, а чаще всего в нем обвиняли женщин. Сложно подсчитать, сколько их было убито из-за суеверия, предрассудков и просто людского невежества. Почитайте историю, которая случилась на территории Беларуси.
Вот-вот начнется дачный сезон, многие начинают готовить участки. Одной из обязательных работ на земле считается побелка деревьев. Но нужна ли она весной? И вообще, как ее правильно производить?
О СПОРТЕ
Известная пловчиха Александра Герасименяпродала на аукционе свою золотую медаль чемпионата мира. Сколько спортсменка выручила за медаль и куда пойдут деньги?
Анна Сола принесла Беларуси первую за 15 лет личную медаль чемпионата мира по биатлону, добытую кем-то, помимо Дарьи Домрачевой. Поговорили со спортсменкой об отношениях на расстоянии, самом успешном сезоне в карьере и квартире в кредит.
Имя хоккеиста Егора Шаранговича в последнее время на слуху, ведь после почти пятилетнего перерыва в НХЛ снова играет белорусский спортсмен. Он не только смог закрепиться в системе «Нью-Джерси», но и стал форвардом первого звена. Как далеко может пойти 22-летний игрок?
Кстати, завтра в Минске стартует Gastrofest. Изучайте меню и почитайте интервью с одним из создателей фестиваля о том, как проект боролся с клонами, франшизе и планах выйти на рынки Украины и России. Хорошего дня!
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