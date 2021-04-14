В Гродно на следующей неделе подорожает проезд в некоторых маршрутках

Источник материала: Tut.by

В Гродно с понедельника, 19 апреля, подорожает проезд в некоторых маршрутках, сообщает «Вечерний Гродно».



Фото: grodno24.com

Сейчас во всех городских маршрутках билет стоит 1,20 рублей.

После повышения станет 1,30 рублей. Но поднимать цену планируют не все перевозчики, на некоторых маршрутах стоимость какое-то время останется прежней, сообщили в ГП «Оператор пассажирских перевозок».

Кстати, по решению Гродненского облисполкома от 20 декабря 2016 года № 729, перевозчикам разрешено устанавливать цены на проезд в маршрутках самостоятельно с учетом основных плановых затрат, налогов и других платежей и прибыли, рассчитанной исходя из норматива рентабельности не более 15%.