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В Могилеве официально живут почти три тысячи собак и около 600 кошек. Остальные - нелегалы

14.04.2021 09:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве на 1 апреля официально зарегистрировано 3527 домашних животных, пишет Mogilevnews. Из них 2932 — собаки, 595 — кошки.


Снимок носит иллюстративный характер. Источник: Florencia Potter / Unsplash

За первые 3 месяца 2021 года в Могилеве зарегистрировали 114 собак и 22 кошки. То есть тенденция сохраняется: собак регистрируют чаще.

Регистрацией животных, которых содержат в квартирах, занимаются ЖРЭУ районов. Если же речь идет о частном секторе, то владельцы животных должны обращаться в спецавтопредприятие.

По Правилам содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Беларуси, хозяева должны выгуливать собак только на отведенных для этого территориях. Делать это на придомовых территориях пунктом 5.2 правил запрещено. Стоимость обустройства площадок для выгула как раз и включают в стоимость регистрации собаки.

Места для выгула собак в Могилеве определены — их 35: на территории Ленинского района — 23 места, на территории Октябрьского — 12 мест.

 
Теги: Могилев
 
 
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