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В Могилеве официально живут почти три тысячи собак и около 600 кошек. Остальные - нелегалы
14.04.2021 09:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве на 1 апреля официально зарегистрировано 3527 домашних животных,
За первые 3 месяца 2021 года в Могилеве зарегистрировали 114 собак и 22 кошки. То есть тенденция сохраняется: собак регистрируют чаще.
Регистрацией животных, которых содержат в квартирах, занимаются ЖРЭУ районов. Если же речь идет о частном секторе, то владельцы животных должны обращаться в спецавтопредприятие.
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Места для выгула собак в Могилеве определены — их 35: на территории Ленинского района — 23 места, на территории Октябрьского — 12 мест.
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Собак регистрируют в 5 раз чаще.
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