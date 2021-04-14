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«Друзья шутят, что я теперь "яжбать"». Молодой папа в декрете - о разводе, дочери и трудностях
14.04.2021 09:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Саше 21 год, он студент. Вроде бы ничего необычного, но еще парень — отец-одиночка в декрете! После развода пара мирно решила, что дочка Алиса (сейчас ей два года) останется с папой. Она общается и с матерью, и с ее родителями — зачастую проводит выходные у них. Теперь будни Саши почти полностью посвящены малышке: накормить, одеть, развлечь, уложить спать. Усталость парня выдают красные глаза — заниматься учебой, когда Алиса не спит, практически невозможно, поэтому приходится дожидаться, пока она уснет. Это история о парне, который не испугался ответственности, очень любит свою дочь и пытается сделать все, чтобы она росла счастливой.
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После развода пара мирно решила, что дочка Алиса (сейчас ей два года) останется с папой.
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