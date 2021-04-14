Источник материала: Tut.by

Саше 21 год, он студент. Вроде бы ничего необычного, но еще парень — отец-одиночка в декрете! После развода пара мирно решила, что дочка Алиса (сейчас ей два года) останется с папой. Она общается и с матерью, и с ее родителями — зачастую проводит выходные у них. Теперь будни Саши почти полностью посвящены малышке: накормить, одеть, развлечь, уложить спать. Усталость парня выдают красные глаза — заниматься учебой, когда Алиса не спит, практически невозможно, поэтому приходится дожидаться, пока она уснет. Это история о парне, который не испугался ответственности, очень любит свою дочь и пытается сделать все, чтобы она росла счастливой.