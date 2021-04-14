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На полках гомельских магазинов нашли консервы, содержимое которых сильно отличается от заявленных составов

14.04.2021 10:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Госстандарт нашел в консервах производства российского ООО «Сохраним традиции», которые продаются в магазинах Гомельщины, ДНК животных, мясо которых не заявлено в маркировке состава. Об этом сообщает региональная инспекция Госстандарта.


В мясорастительных консервах с бобовыми «Говядина с горохом и луком» в жестяной банке обнаружили ДНК свиньи и ДНК курицы, которые в составе изготовитель не указал.

Кроме того, исходя из указанного состава, наименования и требований ГОСТ «Консервы мясорастительные. Технические условия», которым замаркирована продукция, консервы должны представлять собой кусочки говядины с горохом и другими компонентами (лук, морковь, соль, специи). Органолептическая оценка показала: фактически законсервирован разваренный горох с пассированным луком, морковью и пряностями с включениями кусочков мясных ингредиентов.

ДНК курицы нашли и в мясосодержащих консервах «Мясо индеек тушеное» и «Мясо уток тушеное».

Несоответствия состава подтвердили и фактические показатели пищевой ценности продукта. По результатам физико-химических испытаний, в 100 г продукта содержится 8,02 г белков, 9,2 г жиров. Это не отвечает показателям, заявленным на упаковке: белки — 10 г, жиры — 15 г.

К продукции и ее поставщику в Беларусь инспекция приняла меры в соответствии с законодательством.

 
 
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К продукции и ее поставщику в Беларусь инспекция приняла меры в соответствии с законодательством.
 
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