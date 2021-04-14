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Подписку о неразглашении взяли с адвокатов Федуты и Костусева

14.04.2021 10:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 апр - Sputnik. Следователи взяли подписку о неразглашении с адвокатов политолога Александра Федуты и лидера БНФ Григория Костусева, сообщили Sputnik информированные источники.

"В соответствии с УПК с защитников Федуты и Костусева взята подписка о неразглашении информации по уголовному делу", - сказали собеседники агентства.

По их словам, доверители задержанных не могут разглашать в СМИ какую-либо информацию.

"Но можно с большой долей вероятности утверждать, что они уже встретились в СИЗО со своими доверителями на допросах", - уточнил собеседник Sputnik.

По его словам, с родных и близких Федуты и Костусева также могли взять подписку о неразглашении.

Напомним, что заявление о пропаже Федуты поступило в отдел МВД России по Пресненскому району Москвы в ночь на понедельник. На тот момент он не выходил на связь больше суток.

Во вторник стало известно и о задержании главы оппозиционной партии Беларуси Григория Костусева.

В КГБ Беларуси подтвердили задержание Федуты и Костусева. В ведомстве сообщили, что они задержаны в рамках расследования возбужденного уголовного дела в порядке статьи 108 УПК Беларуси по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления.

Полную информацию в КГБ пообещали предоставить после проведения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

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Теги: Минск
 
 
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О задержании лидера старейшей оппозиционной партии и известного политолога правоохранительные органы Беларуси сообщили во вторник.
 
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