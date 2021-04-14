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Подписку о неразглашении взяли с адвокатов Федуты и Костусева
14.04.2021 10:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 апр - Sputnik. Следователи взяли подписку о неразглашении с адвокатов политолога Александра Федуты и лидера БНФ Григория Костусева, сообщили Sputnik информированные источники.
"В соответствии с УПК с защитников Федуты и Костусева взята подписка о неразглашении информации по уголовному делу", - сказали собеседники агентства.
По их словам, доверители задержанных не могут разглашать в СМИ какую-либо информацию.
"Но можно с большой долей вероятности утверждать, что они уже встретились в СИЗО со своими доверителями на допросах", - уточнил собеседник Sputnik.
По его словам, с родных и близких Федуты и Костусева также могли взять подписку о неразглашении.
Напомним, что
Во вторник стало известно и о
В КГБ Беларуси
Полную информацию в КГБ пообещали предоставить после проведения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
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О задержании лидера старейшей оппозиционной партии и известного политолога правоохранительные органы Беларуси сообщили во вторник.
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