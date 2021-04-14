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От документалки про ЖКХ до «организации протестов». Что за блогеры Петрухин и Кабанов, которым дали по 3 года
14.04.2021 10:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
14 апреля в Могилеве огласили
Еще семь лет назад Сергей Петрухин был вне политики. Жил в Бресте, вел свадьбы, корпоративы, пробовал себя в стендапе, готовился поставить моноспектакль «Кыся» в районном доме культуры агрогородка Черни. В свободное время снимал ролики для своего YouTube-проекта. Первые видеосюжеты посвящались мелким городским событиям и широко известным в узких кругах людям. Ролики собирали несколько сотен просмотров и для Сергея оставались не более, чем хобби.
— Я был «ватником», считал себя человеком справедливым и порядочным, — рассказывал Сергей в
В гражданскую журналистику Сергей попал, можно сказать, случайно. В 2014 году, устав от долгой переписки с коммунальниками, Сергей
После этого жители города стали делиться с Сергеем своими проблемами. За «Сагой о ЖЭСе» последовала документалка об отселении жильцов дома № 10 по улице Островского, а за ней — другие: о чиновниках, силовиках, сотрудниках ГАИ, коррупции, законах и порядках. Звонить Сергею стали чаще, а на видеохостинге YouTube появился
— Когда я взялся за народного репортера, понял, что законы не работают. Я реально ошалел. Любого человека можно выселить, забрать у него все что хочешь, обмануть. Я просто понял, что не хочу, чтобы в такой стране жили мои дети. Да и мне понравилось помогать людям. Потом люди захотели помогать мне. Спрашивали: «Чем тебе помочь?». Говорил: «Ну положите денег мне на телефон», — рассказывал ранее Сергей
За два года развития канала «Народный репортер» все еще оставался нишевым локальным проектом с пятью тысячами подписчиков. Тем не менее, имя Петрухина в городе было на слуху — и в 2016 году он решает принять участие в парламентских выборах. Необходимые для выдвижения 1000 подписей он собирал везде, где мог — даже к очереди на белорусско-польской границе подходил.
— Братка, ты хочешь поломать систему? Ее 70 лет ломают и ни фига не могут. Она нас давно поломала. Это мы просто еще сопротивляемся, — сказал ему тогда один из водителей.
Сергея, кстати, все же зарегистрировали кандидатом — но на выборах он проиграл гендиректору ОАО «Берестейский пекарь» Леониду Бричу.
«Понял: происходит что-то не то»
После неудачи на парламентских выборах Сергей продолжил снимать ролики о силовиках, чиновниках, коррупции. Постепенно аудитория его канала выросла до нескольких десятков тысяч подписчиков.
В 2017 году на канале «Народный репортер» у Сергея появился соведущий Александр Кабанов. Они сошлись на волне протестов против «декрета о тунеядцах».
— Если бы его не было, я бы, наверное, сдался. Благодаря Саше, качество видео намного улучшилось, — рассказывал Сергей в
Александр родом из Витебской области, долго жил в Барановичах, потом переехал в Березу. В свое время работал тренером по единоборствам, строителем, фермером. В политику Александр пришел после того, как заказчик не рассчитался с ним и другими подрядчиками за работу на одном из объектов.
— Понял: происходит что-то не то. Начал читать, вышел на Объединенную гражданскую партию, съездил к ним, поговорил, посмотрел на людей… Мне нравится тот же Романчук, идеи его. Ну и так я к ним пришел. Написал заявление, сначала был довольно пассивным, затем более активным, — рассказывал Александр Кабанов в интервью
В марте 2017 года суд наказал Александра Кабанова за участие в несанкционированном марше нетунеядцев, который прошел в Бресте, пятью сутками ареста. В том же месяце по той же статье впервые осудили и Петрухина, который вел стрим с акции. Ему назначили 15 суток ареста.
Уже в апреле на Сергея Петрухина и активиста движения «За Свободу» Дениса Турченяка подало в суд БФСО «Динамо». Претензии у организации возникли к ролику на канале «Народный репортер» о земельном участке, который был предоставлен в аренду УП «Динамо Центр». Авторы предположили, что организация получила землю в районе рынка «Ковалево» незаконно. Суд с ними не согласился. Петрухина и Турченяка обязали удалить ролик и разместить опровержение.
В конце года у Кабанова и Петрухина появился еще один сетевой проект — канал «Ютуб депутаты». Сейчас у него немногим более 6 тысяч подписчиков. Тематика такая же, как и у «Народного репортера».
Клевета, оскорбление, штрафы
В начале 2018 года Петрухин и Кабанов поддержали жителей Бреста и района, которые выступили против строительства аккумуляторного завода. 22 февраля во время онлайн-трансляции блогеры сказали, что в воскресенье, 25 февраля, собираются выйти на главную площадь Бреста.
— Кабанов сказал, что если строительство завода не приостановят, то он выходит на площадь с плакатом. Я заявил: тогда я с тобой. Нас задержали в пятницу превентивно и посадили на трое суток, а после дали штраф по 50 базовых величин, —
Сразу после суда Александр Кабанов сказал, что выйдет 4 марта на площадь кормить голубей. Традиция прижилась. С тех пор противники аккумуляторного завода почти два с половиной года каждое воскресенье выходили на площадь Ленина кормить голубей в знак протеста против строительства предприятия.
Со временем «Народный репортер» стал рупором аккумуляторного протеста. Петрухин и Кабанов записывали интервью с активистами движения, вели стримы с воскресных акций, снимали видеорепортажи о судебных разбирательствах. Блогеров регулярно задерживали. Один только Петрухин за 2018 год отсидел в общей сложность 23 суток и получил штрафов на несколько тысяч долларов, оплачивать которые помогали подписчики и единомышленники.
Летом того же года на Петрухина завели уголовное дело за клевету в отношении милиционера. Поводом для разбирательства стал видеоролик, который блогер разместил на своем YouTube-канале. В нем рассказывалась историю жителя Бреста, который утверждал, что его избил милиционер. Позднее на Сергея завели еще одно уголовное дело. На этот раз за оскорбительные комментарии в соцсетях в адрес трех силовиков. Блогера признали виновным и назначили 360 базовых величин штрафа (по тем временам — 9180 рублей). Его также обязали возместить 7,5 тысячи рублей морального вреда потерпевшим.
Уголовное дело за присвоение
В марте 2019 года Следственный комитет возбудил уголовное дело уже в отношении Александра Кабанова. Ему вменяли часть 1 статьи 211 УК (Присвоение либо растрата). Якобы в 2017 году блогер получил от жильцов дома, в котором живет, деньги на государственную регистрацию товарищества собственников и изготовление проектной документации на строительство подвальных помещений. Однако, мол, деньги, больше 400 рублей, забрал себе. Сам Кабанов пояснял
В том же году Александр Кабанов попытался зарегистрироваться кандидатом в депутаты. Блогер выдвигался по Брестскому-Западному избирательному округу № 1 при поддержке противников строительства аккумуляторного завода. Кабанова в итоге так и не зарегистрировали. Причины отказа блогер назвал «надуманными».
2019 год стал тяжелым и для Сергея Петрухина. На фоне сумбурной гражданской активности произошел разлад в его семье. В
— У нее [бывшей жены] работа — она боится. Нашему сыну шесть лет. Ее можно понять. В моей жизни было всякое: выбитые двери, обыски… Она спасает ребенка. И я его спасаю — от аккумуляторного завода, например, и от жизни в стране, где царит произвол. Если так будет продолжаться, молодежи отсюда надо уезжать, здесь нет никаких перспектив. Конституция нам гарантирует право на свободное развитие личности, а все направлено на то, чтобы человека поставить в рамки и сделать его послушным рабом, который ходит к избирательной урне, за тушенку или потому что на работе сказали.
«Остановка весьма кстати — нет худа без добра»
В июне 2020 года Петрухина и Кабанова
«Дела у меня в порядке, —
В конце прошлого года дело передали в прокуратуру для направления в суд. Изначально предполагалось, что судить блогеров будут в Бресте. Об этом написал в своем письме Александр Кабанов, но позже дело передали в Могилев.
Обоих обвиняли по ч. 1 ст. 342 «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них», ст. 369 «Оскорбление представителя власти» УК. Петрухину также вменялось оскорбление судьи (ст. 391 УК).
Первое судебное заседание по факту оказалось закрытым, писала
— Хочу сделать заявление. Происходящее нарушает мои законные интересы. Прошу, чтобы люди, сидящие в зале и не имеющие никакого отношения ко мне или Кабанову, вышли и уступили места нашим близким и прессе. Или найдите большой зал, или можно даже клуб или ДК. Если вы откажетесь — я просто буду молчать и ничего не говорить, протестуя таким образом, — сказал на первом заседании Петрухин.
Александр Кабанов поддержал ходатайство. В итоге обоих удалили за нарушение порядка. Судебное разбирательство проходило в отсутствие обвиняемых. Им не дали выступить с последним словом и не привезли на приговор.
В марте стало известно, что Петрухин в могилевском изоляторе
К своему заключению Петрухин всегда относился по-философски. В письмах он отмечал, что для него это пауза, чтобы переосмыслить себя:
«У меня все в порядке, я полон жизни, идей и удовлетворения от самосовершенствования. (…) Вместо того, чтобы как вы сбиваться с ног в поисках еды и денег на оплату коммуналки, я ежедневно испытываю неописуемое удовольствие от чтения выбітнага беларускага пісьменніка Уладзіміра Караткевіча і гляджу на рухі ўласнай душы ад прачытанага, ад разнастайных думак і дум, якія агартоўваюць сэрца і розум. Такое ўражанне, быццам я п’ю нешта такое, ад чаго прыходзіць паразуменне і ўсведамленне істоты рэчаў. (…) На бегу этого не сделать. Так что остановка весьма кстати — нет худа без добра. Я многое понял „до кончиков ногтей“, хотя ранее был уверен, что ранее прекрасно понимал те вещи, которые понял сейчас. А, может, я и сейчас до конца их не понял?!», — цитировала декабрьское письмо Петрухина
В одном из своих писем Сергей обещал, что на свободе напишет книгу:
«Мемуары будут 100%. Но буду писать, когда выйду. Информации просто терабайт терабайтов. Я внутри обители и вижу, как крутится (вращается) колесо».
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От документалки про ЖКХ до «организации протестов». Что за блогеры Петрухин и Кабанов, которым дали по 3 года
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