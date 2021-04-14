От документалки про ЖКХ до «организации протестов». Что за блогеры Петрухин и Кабанов, которым дали по 3 года

Источник материала: Tut.by

14 апреля в Могилеве огласили приговор брестским блогерам Сергею Петрухину и Александру Кабанову. «Народные репортеры», по версии следствия , в связке с Тихановским, Статкевичем и Северинцем вызвали волну послевыборных протестов в Беларуси. Суд признал их виновными и назначил по 3 года колонии общего режима каждому. А TUT.BY тем временем вспомнил, как бывший работник районного дома культуры в агрогородке Черни и фермер из Березы стали одними из самых известных региональных общественно-политических блогеров страны.



Фото: Наша Ніва

Еще семь лет назад Сергей Петрухин был вне политики. Жил в Бресте, вел свадьбы, корпоративы, пробовал себя в стендапе, готовился поставить моноспектакль «Кыся» в районном доме культуры агрогородка Черни. В свободное время снимал ролики для своего YouTube-проекта. Первые видеосюжеты посвящались мелким городским событиям и широко известным в узких кругах людям. Ролики собирали несколько сотен просмотров и для Сергея оставались не более, чем хобби.

— Я был «ватником», считал себя человеком справедливым и порядочным, — рассказывал Сергей в интервью интернет-газете «Салідарнасць» . — Меня не интересовала политика: только бы меня не трогали и давали мне зарабатывать. Ну, как обычный белорус: «Жыву, у норку цягаю корм сабе, дзеткам сваім і жонцы. Не чапайце мяне».

В гражданскую журналистику Сергей попал, можно сказать, случайно. В 2014 году, устав от долгой переписки с коммунальниками, Сергей снял ироничную документалку о проблемах многоэтажки, в которой расположена его квартира. Вскоре после публикации видео на YouTube часть проблем коммунальники решили: на лестничной площадке появилась лампочка, были установлены строительные леса для ремонта.

После этого жители города стали делиться с Сергеем своими проблемами. За «Сагой о ЖЭСе» последовала документалка об отселении жильцов дома № 10 по улице Островского, а за ней — другие: о чиновниках, силовиках, сотрудниках ГАИ, коррупции, законах и порядках. Звонить Сергею стали чаще, а на видеохостинге YouTube появился канал «Народного репортера» .

— Когда я взялся за народного репортера, понял, что законы не работают. Я реально ошалел. Любого человека можно выселить, забрать у него все что хочешь, обмануть. Я просто понял, что не хочу, чтобы в такой стране жили мои дети. Да и мне понравилось помогать людям. Потом люди захотели помогать мне. Спрашивали: «Чем тебе помочь?». Говорил: «Ну положите денег мне на телефон», — рассказывал ранее Сергей TUT.BY .



Сергей Петрухин во время сбора подписей для выдвижения кандидатом в депутаты. Брест, 2016 год

За два года развития канала «Народный репортер» все еще оставался нишевым локальным проектом с пятью тысячами подписчиков. Тем не менее, имя Петрухина в городе было на слуху — и в 2016 году он решает принять участие в парламентских выборах. Необходимые для выдвижения 1000 подписей он собирал везде, где мог — даже к очереди на белорусско-польской границе подходил.

— Братка, ты хочешь поломать систему? Ее 70 лет ломают и ни фига не могут. Она нас давно поломала. Это мы просто еще сопротивляемся, — сказал ему тогда один из водителей.

Сергея, кстати, все же зарегистрировали кандидатом — но на выборах он проиграл гендиректору ОАО «Берестейский пекарь» Леониду Бричу.

«Понял: происходит что-то не то»

После неудачи на парламентских выборах Сергей продолжил снимать ролики о силовиках, чиновниках, коррупции. Постепенно аудитория его канала выросла до нескольких десятков тысяч подписчиков.

В 2017 году на канале «Народный репортер» у Сергея появился соведущий Александр Кабанов. Они сошлись на волне протестов против «декрета о тунеядцах».

— Если бы его не было, я бы, наверное, сдался. Благодаря Саше, качество видео намного улучшилось, — рассказывал Сергей в одном из интервью .



Фото: Бинокль

Александр родом из Витебской области, долго жил в Барановичах, потом переехал в Березу. В свое время работал тренером по единоборствам, строителем, фермером. В политику Александр пришел после того, как заказчик не рассчитался с ним и другими подрядчиками за работу на одном из объектов.

— Понял: происходит что-то не то. Начал читать, вышел на Объединенную гражданскую партию, съездил к ним, поговорил, посмотрел на людей… Мне нравится тот же Романчук, идеи его. Ну и так я к ним пришел. Написал заявление, сначала был довольно пассивным, затем более активным, — рассказывал Александр Кабанов в интервью «Нашей Ніве» .



Александр Кабанов и Сергей Петрухин. Фото: фейсбук Александра Кабанова

В марте 2017 года суд наказал Александра Кабанова за участие в несанкционированном марше нетунеядцев, который прошел в Бресте, пятью сутками ареста. В том же месяце по той же статье впервые осудили и Петрухина, который вел стрим с акции. Ему назначили 15 суток ареста.

Уже в апреле на Сергея Петрухина и активиста движения «За Свободу» Дениса Турченяка подало в суд БФСО «Динамо». Претензии у организации возникли к ролику на канале «Народный репортер» о земельном участке, который был предоставлен в аренду УП «Динамо Центр». Авторы предположили, что организация получила землю в районе рынка «Ковалево» незаконно. Суд с ними не согласился. Петрухина и Турченяка обязали удалить ролик и разместить опровержение.

В конце года у Кабанова и Петрухина появился еще один сетевой проект — канал «Ютуб депутаты». Сейчас у него немногим более 6 тысяч подписчиков. Тематика такая же, как и у «Народного репортера».



Александр Кабанов на площади Ленина в Бресте

Клевета, оскорбление, штрафы

В начале 2018 года Петрухин и Кабанов поддержали жителей Бреста и района, которые выступили против строительства аккумуляторного завода. 22 февраля во время онлайн-трансляции блогеры сказали, что в воскресенье, 25 февраля, собираются выйти на главную площадь Бреста.

— Кабанов сказал, что если строительство завода не приостановят, то он выходит на площадь с плакатом. Я заявил: тогда я с тобой. Нас задержали в пятницу превентивно и посадили на трое суток, а после дали штраф по 50 базовых величин, — вспоминал Сергей Петрухин.

Сразу после суда Александр Кабанов сказал, что выйдет 4 марта на площадь кормить голубей. Традиция прижилась. С тех пор противники аккумуляторного завода почти два с половиной года каждое воскресенье выходили на площадь Ленина кормить голубей в знак протеста против строительства предприятия.



Александр Кабанов и Сергей Петрухин сами идут в автозак после «кормления голубей» на площади Ленина в октябре 2018 года. Им открыли двери и задержали

Со временем «Народный репортер» стал рупором аккумуляторного протеста. Петрухин и Кабанов записывали интервью с активистами движения, вели стримы с воскресных акций, снимали видеорепортажи о судебных разбирательствах. Блогеров регулярно задерживали. Один только Петрухин за 2018 год отсидел в общей сложность 23 суток и получил штрафов на несколько тысяч долларов, оплачивать которые помогали подписчики и единомышленники.

Летом того же года на Петрухина завели уголовное дело за клевету в отношении милиционера. Поводом для разбирательства стал видеоролик, который блогер разместил на своем YouTube-канале. В нем рассказывалась историю жителя Бреста, который утверждал, что его избил милиционер. Позднее на Сергея завели еще одно уголовное дело. На этот раз за оскорбительные комментарии в соцсетях в адрес трех силовиков. Блогера признали виновным и назначили 360 базовых величин штрафа (по тем временам — 9180 рублей). Его также обязали возместить 7,5 тысячи рублей морального вреда потерпевшим.



После кормления голубей на площади Ленина противники строительства аккумуляторного завода шли маршем по главной пешеходной улице Бреста Советской

Уголовное дело за присвоение

В марте 2019 года Следственный комитет возбудил уголовное дело уже в отношении Александра Кабанова. Ему вменяли часть 1 статьи 211 УК (Присвоение либо растрата). Якобы в 2017 году блогер получил от жильцов дома, в котором живет, деньги на государственную регистрацию товарищества собственников и изготовление проектной документации на строительство подвальных помещений. Однако, мол, деньги, больше 400 рублей, забрал себе. Сам Кабанов пояснял «Брестской газете» , что ничего не присваивал. По его словам, у него была договоренность с жильцами. Некоторое время он был председателем ТС и с каждой квартиры в месяц ему платили по 2 рубля зарплаты — так и образовалась вышеуказанная сумма. В июле уголовное дело прекратили, но к концу года опять возобновили. Что с ним сейчас — неизвестно.

В том же году Александр Кабанов попытался зарегистрироваться кандидатом в депутаты. Блогер выдвигался по Брестскому-Западному избирательному округу № 1 при поддержке противников строительства аккумуляторного завода. Кабанова в итоге так и не зарегистрировали. Причины отказа блогер назвал «надуманными».





2019 год стал тяжелым и для Сергея Петрухина. На фоне сумбурной гражданской активности произошел разлад в его семье. В интервью «Салідарнасці» блогер прокомментировал это так:

— У нее [бывшей жены] работа — она боится. Нашему сыну шесть лет. Ее можно понять. В моей жизни было всякое: выбитые двери, обыски… Она спасает ребенка. И я его спасаю — от аккумуляторного завода, например, и от жизни в стране, где царит произвол. Если так будет продолжаться, молодежи отсюда надо уезжать, здесь нет никаких перспектив. Конституция нам гарантирует право на свободное развитие личности, а все направлено на то, чтобы человека поставить в рамки и сделать его послушным рабом, который ходит к избирательной урне, за тушенку или потому что на работе сказали.

«Остановка весьма кстати — нет худа без добра»

В июне 2020 года Петрухина и Кабанова задержали по уголовному делу Тихановского . На сегодняшний день они находятся за решеткой почти десять месяцев. Первое время их содержали на Володарке.

«Дела у меня в порядке, — писал из СИЗО Петрухин. — Благодаря отсутствию телефона и интернета я получил прекрасную возможность погрузиться внутрь себя и наслаждаться своей старой, увы, заброшенной на много лет привычкой — читать. Здесь хорошая библиотека. Есть Довлатов, Кастанеда. Но я в свой полтос (мне 49) наконец-то познакомился с Быковым и Короткевичем».

В конце прошлого года дело передали в прокуратуру для направления в суд. Изначально предполагалось, что судить блогеров будут в Бресте. Об этом написал в своем письме Александр Кабанов, но позже дело передали в Могилев.

Обоих обвиняли по ч. 1 ст. 342 «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них», ст. 369 «Оскорбление представителя власти» УК. Петрухину также вменялось оскорбление судьи (ст. 391 УК).





Первое судебное заседание по факту оказалось закрытым, писала «Наша Ніва» — единственное СМИ, которому удалось попасть на процесс. Многочисленную группу поддержки блогеров в зал не пустили, сославшись на отсутствие свободных мест. Лавочки заполнили студентами, которых рассадили через одного.

— Хочу сделать заявление. Происходящее нарушает мои законные интересы. Прошу, чтобы люди, сидящие в зале и не имеющие никакого отношения ко мне или Кабанову, вышли и уступили места нашим близким и прессе. Или найдите большой зал, или можно даже клуб или ДК. Если вы откажетесь — я просто буду молчать и ничего не говорить, протестуя таким образом, — сказал на первом заседании Петрухин.

Александр Кабанов поддержал ходатайство. В итоге обоих удалили за нарушение порядка. Судебное разбирательство проходило в отсутствие обвиняемых. Им не дали выступить с последним словом и не привезли на приговор.

В марте стало известно, что Петрухин в могилевском изоляторе порезал себе вены . На это его толкнули условия содержания и нежелание находится в одной камере с «присутствующим там контингентом». Об этом сообщил его адвокат. После этого блогера отправили в карцер.

К своему заключению Петрухин всегда относился по-философски. В письмах он отмечал, что для него это пауза, чтобы переосмыслить себя:

«У меня все в порядке, я полон жизни, идей и удовлетворения от самосовершенствования. (…) Вместо того, чтобы как вы сбиваться с ног в поисках еды и денег на оплату коммуналки, я ежедневно испытываю неописуемое удовольствие от чтения выбітнага беларускага пісьменніка Уладзіміра Караткевіча і гляджу на рухі ўласнай душы ад прачытанага, ад разнастайных думак і дум, якія агартоўваюць сэрца і розум. Такое ўражанне, быццам я п’ю нешта такое, ад чаго прыходзіць паразуменне і ўсведамленне істоты рэчаў. (…) На бегу этого не сделать. Так что остановка весьма кстати — нет худа без добра. Я многое понял „до кончиков ногтей“, хотя ранее был уверен, что ранее прекрасно понимал те вещи, которые понял сейчас. А, может, я и сейчас до конца их не понял?!», — цитировала декабрьское письмо Петрухина «Брестская газета» .

В одном из своих писем Сергей обещал, что на свободе напишет книгу:

«Мемуары будут 100%. Но буду писать, когда выйду. Информации просто терабайт терабайтов. Я внутри обители и вижу, как крутится (вращается) колесо».