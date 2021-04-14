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"Маладыя таленты Беларусі" - Дом радио получил рекордное количество заявок на конкурс

14.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Рекордное количество "Маладых талентаў Беларусі" стремится попасть на главную FM-волну страны. На Первом национальном канале Белорусского радио идет юбилейный - десятый - конкурс. Заявки в Дом радио направили более полутысячи вокалистов и инструменталистов. Жюри потребовалось 10 дней, чтобы прослушать каждую конкурсную песню. Оценивали дистанционно с помощью обсуждения виртуального выступления. В итоговом списке второго тура  389 исполнителей. Это певцы и инструменталисты от 10 до 21 года, а также ансамбли и оркестры. 

Теперь для всех 4 сотен участников поставили новый дедлайн. До завтра  каждый должен отправить на электронный адрес конкурса  видеозапись одной песни из трех заявленных. Главное не повториться во втором туре и исполнить новый материал вживую и наизусть. Условие одинаково для всех трех номинаций. Так, жюри прослушает участников ориентировочно до 20 апреля и  далее объявит имена победителей второго тура. 

 
 
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Рекордное количество "Маладых талентаў Беларусі" стремится попасть на главную FM-волну страны. На Первом национальном канале Белорусского радио идет юбилейный -...
 
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