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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Маладыя таленты Беларусі" - Дом радио получил рекордное количество заявок на конкурс Рекордное количество "Маладых талентаў Беларусі" стремится попасть на главную FM-волну страны. На Первом национальном канале Белорусского радио идет юбилейный -...

Рекордное количество "Маладых талентаў Беларусі" стремится попасть на главную FM-волну страны. На Первом национальном канале Белорусского радио идет юбилейный - десятый - конкурс. Заявки в Дом радио направили более полутысячи вокалистов и инструменталистов. Жюри потребовалось 10 дней, чтобы прослушать каждую конкурсную песню. Оценивали дистанционно с помощью обсуждения виртуального выступления. В итоговом списке второго тура 389 исполнителей. Это певцы и инструменталисты от 10 до 21 года, а также ансамбли и оркестры.Теперь для всех 4 сотен участников поставили новый дедлайн. До завтра каждый должен отправить на электронный адрес конкурса видеозапись одной песни из трех заявленных. Главное не повториться во втором туре и исполнить новый материал вживую и наизусть. Условие одинаково для всех трех номинаций. Так, жюри прослушает участников ориентировочно до 20 апреля и далее объявит имена победителей второго тура.